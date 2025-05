5. Mai 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. ("Greenridge" oder das "Company") (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) freut sich, seine Explorationspläne für eine elektromagnetische Zeitbereichs- ("TDEM")-Helikopteruntersuchung sowie anschließende Schürfgrabungen und Kartierungen (das "Programm") beim Projekt Blackbird (das "Konzessionsgebiet Blackbird" oder das "Projekt") im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet Blackbird befindet sich in einem unzureichend erkundeten Gebiet in Saskatchewan, das zuletzt durch neue Entdeckungen von Mineralisierungen mit Gold und kritischen Metallen im Rahmen von Bohrprogrammen Aufmerksamkeit erregte.

Das Konzessionsgebiet Blackbird liegt etwa 70 Kilometer (47 Meilen) nördlich von LaRonge in Saskatchewan, in einer aufstrebenden metallogenen Region südlich der historischen Mine Rottenstone, die zwischen 1965 und 1969 Nickel, Kupfer, Gold und Platingruppenmetalle produzierte.1 Im Juni 2024 gab Ramp Metals Inc. ("Ramp Metals") eine hochgradige Goldentdeckung auf seinem Projekt Rottenstone SW in Bohrloch Ranger-1 bekannt, das 73,55 Gramm Gold pro Tonne ("g/t") auf 7,5 m ab 227,0 bis 234,5 m durchschnitt (siehe Abbildung 1).2 Ende April 2025 gab Ramp Metals erste Ergebnisse weiterer Bohrungen auf dem Projekt Rottenstone SW bekannt, einschließlich Details zu einer Reihe von Abschnitten mit Massivsulfiden beim Ziel Rush, wobei die Kupfer- und Zinkmineralisierung mit einem tragbaren XRF-Analysegerät identifiziert wurde.3

"Greenridge ist bestrebt, Explorationen in einem der vielversprechendsten Gebiete Kanadas durchzuführen", sagte Russell Starr, CEO von Greenridge. "Die von Ramp Metals gemeldeten Entdeckungen können direkt dem Einsatz moderner Explorationstools in einem unzureichend erkundeten Gebiet zugeschrieben werden, das jahrzehntelang übergangen worden war. Wir freuen uns darauf, auf dem Konzessionsgebiet Blackbird eine Flugvermessung durchzuführen und die Ergebnisse als Leitfaden für unsere Oberflächenexploration im Sommer und Herbst 2025 zu verwenden."

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Projekt äußerst vielversprechend für eine ähnliche Edel- und Basismetallmineralisierung ist, die kürzlich von Ramp Metals entdeckt wurde, und holt zurzeit Angebote für die Durchführung einer TDEM-Flugvermessung ein, bevor ein geologisches Kartierungs- und Probenahmeprogramm gestartet wird, das für alle anomalen Gebiete, die im Rahmen der Flugvermessungen entdeckt wurden, eine "Bodenerkundung" liefern würde. Die Gespräche mit den örtlichen Gemeinden haben bereits begonnen und die Explorationsarbeiten werden voraussichtlich im Spätfrühling oder Frühsommer 2025 beginnen.

Abbildung 1 - Standort der Schürfrechte auf dem Konzessionsgebiet Blackbird und Mineralvorkommen

Über Blackbird

Das Konzessionsgebiet Blackbird besteht aus sechzehn (16) Mineralschürfrechten in zwei Schürfrechteblöcken mit einer Fläche von etwa 18.118 Hektar (44.770 Acres) (siehe Abbildung 1). Die beiden Schürfrechteblöcke, aus denen das Projekt besteht, befinden sich im Bereich Rottenstone, der an den Bereich La Ronge angrenzt und magnetische, von Nordosten nach Südwesten verlaufende Abschnitte abdeckt, die parallel zum magnetischen Umfeld der Mine Rottenstone und des Projektgebiets Rottenstone SW von Ramp Metals verlaufen.

Historische Explorationsarbeiten im Gebiet des Konzessionsgebiets Blackbird fanden kaum statt. Es sind keine Bohrlöcher im Konzessionsgebiet Blackbird bekannt. Das Projekt wurde zuletzt im Jahr 1968 Flugvermessungen unterzogen, als das Joint Venture von Canadian Pacific Oil & Gas Limited und Gunnex Limited eine regionale radiometrische Untersuchung zu Uranexplorationszwecken durchführte. Innerhalb des Untersuchungsgebiets von 1968, im heutigen südlichen Schürfrechteblock von Blackbird, wurden keine bedeutsamen radioaktiven Anomalien vorgefunden, weshalb im Projektgebiet keine anschließenden Bodenexplorationen durchgeführt wurden.4

Im Jahr 1974 führte der Geological Survey of Canada ("GSC") eine regionale geochemische Untersuchung von Seesedimenten in einem etwa 51.000 km² großen Gebiet durch, das auch das Projektgebiet beinhaltete. Eine Probe von Blackbird North ergab einen Wert von 25 Teilen Gold pro Milliarde und lag damit im 99. Perzentil von insgesamt 3.512 auf Gold analysierten Proben.5

Quellennachweis:

1 Saskatchewan Mineral Assessment Database, Assessment File #74A07-0038R, (Fraser, I., 2000).

2 Ramp Metals Inc., Pressemeldung, 17. Juni 2024.

3 Ramp Metals Inc., Pressemeldung, 29. April 2025.

4 Saskatchewan Mineral Assessment Database, Assessment File #73P-0002, (Kirwan, L.D., 1968).

5 Geological Survey of Canada, Open File 1129, (Hornbrook, E.H.W., et al., 1984).

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P. Geo., Technical Advisor und geologischem Berater des Unternehmens sowie einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen über die historischen Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Blackbird geprüft, was auch eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren beinhaltete, die den hier enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern erfasst und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder geprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet Blackbird. Das Management weist weiters darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen auf benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten oder anderen Konzessionsgebieten im Norden Saskatchewans, unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle Ressourcenschätzungen oder historische Ressourcenschätzungen handelt, nicht zwangsläufig einen Hinweis auf die Ergebnisse geben, die auf dem Konzessionsgebiet Blackbird erzielt werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 29 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 355.203 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 16 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 221.509 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 13 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 133.694 Hektar beinhalten. Highlights der Projekte:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m1.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium Corp. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O82, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt3 enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe4, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra5, die 31,13 % U3O8 ergab.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu6.

- Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m7.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 - Black Lake: Pressemeldung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

2 - Gibbons Creek: Pressemeldung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

3 - McKenzie Lake: Pressemeldung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

4 - Nut Lake: 1979 Bewertungsbericht (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

5 - Nut Lake: Pressemeldung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2025.

6 - Firebird Nickel: Pressemeldung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

7 - Electra Nickel: Pressemeldung von ALX Resources Corp. vom 20. Juli 2022.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten erkannt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, die Betriebskosten zu verwalten, und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf: den Abschluss des Programms und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Durchführung des Programms auf dem Konzessionsgebiet Blackbird; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt; weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79463Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79463&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3949191041Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19306639-greenridge-exploration-explorationsplaene-2025-projekt-blackbird-norden-saskatchewan