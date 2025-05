Hamborner REIT AG ist ein Immobilienunternehmen, das nachhaltige Mieteinnahmen aus einem diversifizierten, deutschlandweiten Portfolio erzielt, das aus Bürogebäuden und lebensmittelgeankerten Einzelhandelsimmobilien besteht. HAMBORNER zeichnet sich durch langjährige Erfahrung auf dem Immobilien- und Kapitalmarkt, eine nachhaltig attraktive Dividendenpolitik sowie eine schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 15. Mai um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Niclas Karoff, CEO & mit Christoph Heitmann, Head of IR der Hamborner REIT AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-15-14-00/HABA-GR zur Verfügung gestellt.