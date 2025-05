Foster City, Kalifornien (ots) -Die neuen Erweiterungen in TotalAI stärken die KI-Sicherheitsfunktionen durch ausgebaute Bedrohungsabdeckung, multimodale Schutzmaßnahmen und einen internen LLM-Scanner.Qualys, Inc (http://www.qualys.com/). (NASDAQ: QLYS (http://www.qualys.com/investor)), ein führender Anbieter von Cloud-basierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, hat seine Plattform TotalAI um neue Funktionen zum Schutz vor Risiken durch KI- und LLM-Modelle erweitert. Die Lösung schützt nun die gesamte MLOps-Pipeline - von der Entwicklung über die Bereitstellung bis zur Produktion.Kern der Erweiterung ist ein interner LLM-Scanner für lokale Sicherheitstests während der Entwicklungszyklen, ohne dass Modelle die Unternehmensgrenzen verlassen. Unternehmen profitieren so von einem Shift-Left-Ansatz, der Sicherheit frühzeitig in CI/CD-Workflows integriert. TotalAI erkennt zudem 40 realitätsnahe Angriffsszenarien - darunter Jailbreaks, Prompt-Injektionen und Bias-Verstärkung - und schützt nun auch vor cross-modalen Angriffen, etwa durch manipulierte Bild-, Audio- oder Videodaten.Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der automatischen Priorisierung von Sicherheitsrisiken mithilfe der MITRE ATLAS-Taktiken und der Qualys TruRisk Scoring Engine. So können IT-, Sicherheits- und MLOps-Teams ihre Maßnahmen auf die kritischsten Bedrohungen konzentrieren."KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, aber mit dieser Innovation gehen auch neue und komplexe Risiken einher", so Sumedh Thakar, CEO von Qualys. "TotalAI bietet die Transparenz, Intelligenz und Automatisierung, die erforderlich sind, um agil und sicher zu bleiben und KI-Workloads in jeder Phase zu schützen - von der Entwicklung bis zur Bereitstellung."Pressekontakt:Kafka KommunikationUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54173/6026318