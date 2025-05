Wenn es um Bitcoin geht, ist Strategy (ehemals MicroStrategy) in der Unternehmenswelt der unangefochtene Vorreiter. Durch weitere Käufe in den letzten Tagen hat das Unternehmen dies noch einmal unterstrichen. Auch die Analysten bleiben trotz der Verluste in den jüngsten Quartalszahlen optimistisch.Zwischen dem 28. April und dem 4. Mai 2025 erwarb das Unternehmen weitere 1.895 Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von 95.167 Dollar, was einem Gesamtvolumen von 180,3 Millionen Dollar entspricht. Damit ...

