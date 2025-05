Die Rheinmetall-Aktie springt am Montag um +3% an und die Analysten ziehen ihre Kursziele massiv nach oben. Geht der Anstieg beim DAX-Konzern immer weiter? Analysten heben die Kursziele an Rheinmetall-Aktionäre haben am Montag einen positiven Wochenstart erlebt, denn die Papiere starteten mit einem Plus von +3% in den Handel. Grund dafür waren insbesondere die Studien der Analystenhäuser UBS und Jeffries. Diese empfahlen beide das Papier zum Kauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...