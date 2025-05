DJ MÄRKTE USA/Wall Street nach historischem Lauf vor Gewinnmitnahmen

DOW JONES--Nach der längsten Gewinnserie des S&P-500 seit über 20 Jahren dürften Anleger am Montag zu Gewinnmitnahmen neigen. Der Aktienterminmarkt deutet einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Denn die zuletzt positiven Schlagzeilen im Handelsstreit seien nun weitgehend eingepreist, heißt es im Handel. Dies gilt umso mehr, weil US-Präsident Donald Trump und seine Berater nach Aussage eines führenden Regierungsmitarbeiters weniger besorgt seien als zuvor über die Lage der Wirtschaft. Diese Einschätzung könnte die Trump-Administration zu einem forscheren Auftreten im Zollstreit animieren, so warnende Stimmen am Markt.

Im Handel wird zudem auf die zweitägige und am Dienstag beginnende Sitzung der US-Notenbank verwiesen. Zur Wochenmitte wird dann die Zinsentscheidung der Fed erwartet - alles andere als eine Bestätigung dürfte am Markt als Überraschungen gesehen werden. Spannender dürften die Einlassungen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell werden. Denn US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt mehrfach für Zinssenkungen ausgesprochen. Zwischenzeitlich hatte er seine Forderungen sogar mit Drohungen untermauert, Powell zu entlassen. Anschließend war Trump dann wieder zurückgerudert. Doch sind Anleger gespannt, ob und gegebenenfalls wie Powell auf die Trump-Forderungen reagieren wird. "Unsere US-Ökonomen erwarten, dass die Fed die Zinsen stabil halten und eine explizit zukunftsgerichtete Orientierung vermeiden wird", erläutert Analyst Peter Sidorov von der Deutschen Bank.

Am Rentenmarkt tut sich nicht viel, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt um einen Basispunkt auf 4,31 Prozent. Händler erwarten den nächsten Impuls am Mittwoch mit den Aussagen von Powell. Der Dollar baut seine Verluste vom Wochenschluss aus, der Dollar-Index büßt weitere 0,3 Prozent ein. Nach Auffassung von Swissquote dürfte die Fed die Möglichkeit von Zinssenkungen in den kommenden Monaten zumindest aufzeigen.

Die Erdölpreise sinken kräftig, weil die Gruppe Opec+ die Förderung ausweitet - trotz der trüben Konjunkturaussichten. Der Goldpreis steigt indes üppig - auch gestützt von der Dollar-Schwäche. Auch am Goldmarkt spekulierten Anleger offenbar auf eine taubenhaft gestimmte Fed, heißt es.

Trump schickt Medienwerte gen Süden

Netflix sinken vorbörslich um 6 Prozent. Auch andere Unterhaltungstitel aus der Medienbranche zeigen sich sehr schwach. Trump plant Zölle von 100 Prozent für ausländische Filmproduktionen. Walt Disney sinken um 3,3 Prozent.

Investorenlegende Warren Buffett tritt ab und reicht die Führung seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway an seinen Nachfolger und Vize-Chairman Greg Abel weiter. Dieser soll den CEO-Posten 2026 übernehmen. Chairman will Buffett aber zunächst bleiben. Die B-Aktien verliert 3 Prozent.

Höhere Forschungs- und Entwicklungskosten haben Biontech im ersten Quartal einen höheren Verlust als im Vorjahr beschert. Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr, die Titel sinken um 0,9 Prozent. Tyson Foods geben 2 Prozent ab, der Fleischproduzent enttäuscht im zweiten Quartal mit dem Umsatz.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:59 % YTD EUR/USD 1,1355 +0,5% 1,1304 1,1275 +9,2% EUR/JPY 163,2550 -0,3% 163,7945 164,0885 +0,6% EUR/CHF 0,9337 -0,0% 0,9341 0,9384 +0,0% EUR/GBP 0,8518 -0,0% 0,8520 0,8499 +3,0% USD/JPY 143,7650 -0,8% 144,8645 145,5225 -7,9% GBP/USD 1,3331 +0,5% 1,3268 1,3266 +6,0% USD/CNY 7,1628 -0,2% 7,1802 7,1870 -0,4% USD/CNH 7,1931 -0,3% 7,2117 7,2809 -1,6% AUS/USD 0,6490 +0,7% 0,6446 0,6369 +4,2% Bitcoin/USD 94.310,20 -1,4% 95.697,75 97.075,65 +3,6% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,46 58,44 -1,7% -0,98 -18,7% Brent/ICE 60,53 61,45 -1,5% -0,92 -17,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3318,98 3240,43 +2,4% 78,55 +23,5% Silber 28,55 28,38 +0,6% 0,17 +1,6% Platin 850,89 854,28 -0,4% -3,39 -2,4% Kupfer 4,68 4,63 +1,2% 0,06 +15,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

