Ballerup (ots) -Umfrage* zum Muttertag zeigt: Söhne geben mehr aus, der Gen Z ist die Mama am meisten wert"Wie viel ist uns unsere Mutter wirklich wert?" Zum Muttertag öffnet sich der Geldbeutel - doch wer gibt mehr aus: Söhne oder Töchter, Gen Z oder die Babyboomer? Der Schokoladen-Spezialist Hachez hat gemeinsam mit Civey nachgeforscht und spannende Ergebnisse ans Licht gebracht. Die Umfrage zeigt nicht nur, wie viel die Deutschen für ihre Mamas investieren, sondern auch, welche Generation am großzügigsten ist und welche süßen Klassiker am häufigsten verschenkt werden.Die Mutterrolle im Wandel - die Wertschätzung bleibtDie Rolle der Mutter hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert: Mütter sind längst nicht mehr nur für die Familie da, sondern meistern den Spagat zwischen Beruf, Kindererziehung und eigenen Interessen. Während sich die Lebensrealitäten von Müttern gewandelt haben, bleibt eines konstant: die Wertschätzung für ihre Rolle. Der Muttertag bietet die Gelegenheit, dies mit kleinen oder großen Gesten auszudrücken. "Unsere Umfrage zeigt, dass der Muttertag für viele Menschen eine wichtige Gelegenheit ist, Dankbarkeit zu zeigen - egal, ob mit großen oder kleinen Gesten", sagt Jens Egelund Jakobsen, Head of International Marketing bei Toms Confectionery. "Wir freuen uns, dass hochwertige Schokolade vor allem bei Jüngeren zunehmend als besondere Aufmerksamkeit gewählt wird."Schoki-Klassiker bei allen Generationen beliebtWenn es um den Muttertag geht, ist Schokolade weiterhin unter den Top Geschenken bei den Deutschen - und Pralinen stehen bei allen Generationen an erster Stelle (46 %). Kein Wunder: Die edlen Schoko-Kreationen verbinden Genuss mit Wertschätzung und lassen sich perfekt als kleine Aufmerksamkeit verschenken. Während die 30- bis 39-Jährigen zudem gern zur Schokolade mit Marzipan greifen (11 %), setzen die 40- bis 49-Jährigen auf klassische Tafelschokolade (10 %). Egal ob edle Pralinen, Marzipan oder die gute alte Tafel - Schokolade bleibt das süßeste Dankeschön.Männer greifen tiefer in die TascheIm Schnitt geben Männer mehr Geld für Muttertagsgeschenke aus als Frauen. Während 21 % der befragten Söhne bereit sind, mehr als 20 EUR in die Mama zu investieren, sind es bei Töchtern nur 11 %.Gen Z ist am großzügigstenZwischen den Generationen gibt es deutliche Unterschiede im Ausgabeverhalten zum Muttertag. Die 18- bis 29-Jährigen planen zwar das höchste Budget: Über 10 % der Befragten möchten 50 Euro oder mehr für ein Geschenk investieren. Allerdings zeigt sich die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen insgesamt am spendabelsten - sie geben im Schnitt bis zu 40 Euro für Muttertagsgeschenke aus. Menschen über 40 investieren hingegen etwas weniger und liegen bei circa 30 Euro.Blumen bleiben das beliebteste MuttertagsgeschenkUnabhängig vom Budget bleibt eines konstant: Blumen sind das beliebteste Muttertagsgeschenk. Ein Viertel der befragten Männer setzt auf den klassischen Muttertags-strauß. Platz zwei belegt der Gutschein für ein gemeinsames Erlebnis, das klassische Schokoladen-Geschenk belegt den dritten Platz - sowohl bei Männern als auch bei Frauen.Top-Tipps für besondere MuttertagsgeschenkeDer Muttertag ist längst mehr als ein Tag nur für die eigene Mutter. Viele Frauen beschenken mittlerweile auch andere Mütter - Freundinnen oder Kolleginnen. "Eine edle Pralinenauswahl oder eine liebevoll gestaltete Tafel Schokolade von Hachez ist ein perfektes Geschenk, um Wertschätzung auszudrücken - ob für die eigene Mutter oder für Menschen, die uns im Alltag besonders begleiten", so Jens Egelund Jakobsen, Head of International Marketing bei Toms Confectionery.- Für die eigene Mutter: Die Umfrage zeigt: Für die eigene Mutter darf es gerne etwas mehr sein. Eine edle Hachez-Pralinenauswahl - "Hachez Deluxe Pralinen" (UVP 12,99 EUR) kombiniert mit einem gemeinsamen Frühstück oder einer persönlichen Karte.- Für Freundinnen, die Mütter sind: Eine feine Hachez Schokoladentafel in diversen Geschmacksrichtungen (UVP 3,79 EUR) - ein hochwertiger Klassiker mit intensiven Aromen. Die ideale süße Aufmerksamkeit, um Dankbarkeit auszudrücken, zum Beispiel mit einer Einladung zum Kaffeeklatsch.- Für Erzieherinnen oder Lehrerinnen: Die hochwertige Schokoladenbox "Kleine Aufmerksamkeiten" von Hachez (UVP 2,99 EUR) - handliche Pralinen in einer stilvollen Mini-Geschenkbox. Perfekt als kleines Mitbringsel oder liebevolles Dankeschön für wertvolle Unterstützung im Alltag.*Durchgeführte Online-Umfrage von civey im Auftrag von Hachez | Toms Confectionery Group unter 2.500 Personen/1.000 Mütter in Deutschland. Zeitraum: 12.02.-20.02.2025Über HACHEZHACHEZ ist eine traditionsreiche deutsche Schokoladenmarke und steht seit 1890 für Schokoladenkunst auf höchstem Niveau. Gegründet von Joseph Emile Hachez in Bremen, verbindet die Marke handwerkliches Können mit erlesenen Zutaten wie Edelkakao, Kakaobutter und echter Bourbon-Vanille. HACHEZ bietet eine vielfältige Produktwelt, darunter feine Schokoladen, Pralinés und Confiserie-Spezialitäten, die durch ihren zarten Schmelz und intensiven Kakaogeschmack überzeugen. Als Teil der Toms Group A/S mit Sitz in Dänemark engagiert sich HACHEZ für Nachhaltigkeit, unterstützt Projekte zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Anbauländern und setzt auf fair beschaffte Rohstoffe. Die Marke steht für Schokolade mit eigenem Charakter und Geschmack, die Tradition und Moderne harmonisch vereinen. Weitere Informationen finden sich auf www.hachez.de (https://410880.eu1.cleverreach.com/c/46563037/%5BUSER_ID_SECURE%5D).Über Toms Confectionery GroupDie Toms Confectionery Group ist einer der führenden Anbieter hochwertiger Schokoladen- und Süßwarenprodukte in Skandinavien. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Innovation und nachhaltiger Produktion bietet Toms Confectionery ein breit gefächertes Portfolio an beliebten Marken wie Anthon Berg, Hachez und Pingvin. Seit der Gründung im Jahr 1924 steht Toms für Genuss und Tradition, kombiniert mit einem klaren Engagement für Nachhaltigkeit - von der verantwortungsvollen Beschaffung der Rohstoffe bis hin zur Minimierung des ökologischen Fußabdrucks.Die Produkte sind in mehr als 100 Ländern weltweit erhältlich, wobei das Unternehmen mit den ikonischen Marken insbesondere in Europa und Nordamerika stark vertreten ist. 