Die Wall Street startet mit Gegenwind in die neue Woche. Nach einem kräftigen Anstieg von drei Prozent im Dow Jones in der Vorwoche droht am Montag eine Korrektur. Eine Stunde vor Handelsbeginn notiert der US-Leitindex 0,6 Prozent im Minus. Der Nasdaq 100 fällt im vorbörslichen Handel um ein Prozent und dürfte unter die Marke von 20.000 Punkten rutschen.Ein zentrales Thema ist der verschärfte Ton in der Handelspolitik. US-Präsident Donald Trump kündigte über Truth Social an, das Handelsministerium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...