3Degrees erweitert seine Kapazitäten für die Entwicklung von Kohlenstoffprojekten in Singapur. Geplant ist eine Pipeline hochintegrierter Artikel-6-Kohlenstoffprojekte in ganz Südostasien und darüber hinaus, um die wachsende Nachfrage der Region nach vertrauenswürdigen Klimaschutzlösungen zu unterstützen.

Die Expansion wird durch eine "Carbon Project Development"-Pilotförderung des Singapore Economic Development Board (EDB) unterstützt, die darauf abzielt, eine neue Welle von Kohlenstoffprojekten in der Frühphase gemäß Artikel 6 des Pariser Abkommens anzustoßen.

Die Initiative stärkt Singapurs Position als globales Zentrum für hochintegrierte Klimaschutzlösungen und kennzeichnet einen wichtigen Meilenstein für die weitere Expansion von 3Degrees in der Asien-Pazifik-Region.

3Degrees, ein weltweit führender Anbieter von Klimaschutzlösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Kapazitäten zur Entwicklung von Kohlenstoffprojekten in Singapur ausweiten wird. Mit diesem Schritt positioniert sich das Unternehmen für den Aufbau einer Projektpipeline in ganz Südostasien und darüber hinaus, die im Einklang mit Artikel 6 des Pariser Abkommens steht, um der wachsenden Nachfrage der Region nach glaubwürdigem, wissenschaftlich fundiertem Klimaschutz gerecht zu werden. Das Unternehmen bringt nahezu zwei Jahrzehnte Markterfahrung und technisches Fachwissen in die Region ein und ist bestens aufgestellt, die Umsetzung von Artikel 6 durch die Entwicklung hochintegrierter, skalierbarer Projekte zu ermöglichen was sowohl positive Umweltauswirkungen als auch Marktvertrauen fördert.

Die Expansion wird durch die Carbon Project Development-Pilotförderung des Singapore Economic Development Board (EDB) unterstützt. Der Zuschuss zielt darauf ab, die Entwicklung von Kohlenstoffprojekten in der Frühphase und Finanzierungsaktivitäten für Kohlenstoffkreditprojekte gemäß Artikel 6 zu fördern. Die Initiative stärkt Singapurs Position als globales Zentrum für hochintegrierte Klimaschutzlösungen und kennzeichnet einen wichtigen Meilenstein in der fortlaufenden Expansion von 3Degrees im Asien-Pazifik-Raum.

Die Zusammenarbeit stellt eine wichtige Säule in der übergeordneten Asien-Pazifik-Strategie von 3Degrees dar. Viele regionale Käufer agieren weiterhin zurückhaltend im freiwilligen Kohlenstoffmarkt, da sie auf mehr Klarheit bei Compliance-Regelungen warten. Durch die Entwicklung hochwertiger, Compliance-konformer Emissionsgutschriften regt 3Degrees nicht nur die Marktbeteiligung an, sondern fördert den Aufbau eines lokalen Talentpools und stellt maßgeschneiderte Lösungen für neue und bestehende Kunden bereit.

Die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens in der Entwicklung von Kohlenstoffprojekten darunter Methanmanagementprogramme mit erheblichem ungenutztem Potenzial in Asien wird durch interne Richtlinienexperten, umfassende Erfahrung in der Projektinitiierung und im Handel mit Emissionszertifikaten sowie ein etabliertes Netzwerk von Partnern vor Ort unterstützt. Diese umfassende Wertschöpfungsketten-Kompetenz ermöglicht es 3Degrees, den sich wandelnden Anforderungen seiner globalen Kundschaft, darunter Unternehmen, multinationale Konzerne in Asien, Projektentwickler und politische Entscheidungsträger, gerecht zu werden.

"Da immer mehr Länder Artikel 6 in die Praxis umsetzen, werden Vertrauen und technische Sorgfalt unerlässlich sein", sagte Philippe Vedrenne, CEO von 3Degrees. "Singapur hat sich zu einem Vorreiter beim Aufbau eines transparenten und hochintegrierten Kohlenstoff-Ökosystems entwickelt und wir fühlen uns geehrt, diese Vision zu unterstützen. Aufgrund der Partnerschaft mit dem EDB verpflichtet sich 3Degrees dazu, eine Pipeline transformativer Kohlenstoffprojekte in Südostasien aufzubauen, die sowohl für das Klima als auch für die lokalen Gemeinschaften echte Wirkung erzielen."

Lim Wey-Len, Executive Vice President, EDB, erklärte: "Die Investition von 3Degrees in Singapur stärkt unsere Position als attraktives Zentrum für den Kohlenstoffhandel und entsprechende Services im Herzen Asiens. Die Erfahrung von 3Degrees in der Entwicklung von Kohlenstoffprojekten wird zudem beim Aufbau relevanter Fachkompetenzen in Singapur helfen und hochwertige Arbeitsplätze für die singapurische Bevölkerung schaffen. Wir heißen weitere führende Projektentwickler und Unternehmen willkommen, die Wachstumschancen in Singapur und der Region nutzen möchten."

Singapurs Status als Standort für multinationale Konzerne und seine führende Rolle in der Kohlenstoffpolitik und -innovation machen es zu einer idealen Plattform für die Erschließung des regionalen Marktes. Durch diese Initiative wird 3Degrees die Zusammenarbeit mit lokalen Stakeholdern vertiefen, um sowohl naturbasierte als auch technologiegestützte Kohlenstofflösungen in ganz Südostasien auszubauen.

Die Partnerschaft wurde offiziell im Rahmen einer Unterzeichnungszeremonie am 5. Mai 2025 im Marina Bay Sands in Singapur gewürdigt. Neben Dan Kalafatas, Board Chair und Mitbegründer von 3Degrees wohnten Jermaine Loy, Managing Director von EDB und Lim Wey-Len, Executive Vice President bei EDB, der Veranstaltung bei, um die Zusammenarbeit feierlich zu begehen.

Über 3Degrees

3Degrees ist ein weltweit führender Anbieter von Klimaschutzlösungen, ein Pionier auf dem Gebiet der Umweltmärkte und eine zertifizierte B Corporation mit Niederlassungen in Asien, Nordamerika und Europa. Unsere Arbeit ist durch dringend erforderliche Klimamaßnahmen angetrieben, für die wir uns seit fast 20 Jahren engagieren. Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Lösungen im Bereich sauberer Energie und Dekarbonisierung, um globalen Fortune-500-Unternehmen, Energieversorgern und anderen Organisationen dabei zu helfen, ihre Klimaziele zu erreichen und Emissionen im Kampf gegen den Klimawandel zu reduzieren. Das Team von 3Degrees zeichnet sich durch Integrität und fundiertes Fachwissen in der Entwicklung und Umsetzung von Klimastrategien über die Emissionsbereiche 1, 2 und 3 hinweg aus, einschließlich globaler Umweltgüter, Projektentwicklung im Bereich erneuerbarer Energien und Kohlenstoff sowie Dekarbonisierung der Lieferkette. Wir tragen zur Entwicklung und Umsetzung wirkungsvoller Klimaschutzlösungen bei, die wirtschaftlich sinnvoll sind und einen vernünftigen Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft fördern. Erfahren Sie mehr unter 3Degrees.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

