Die gegenwärtigen Entwicklungen an den internationalen Rohstoffmärkten stehen weiterhin unter dem Eindruck der jüngsten handelspolitischen Spannungen, insbesondere infolge der von US-Präsident Donald Trump angekündigten und teilweise bereits umgesetzten Zollmaßnahmen. Was sich an den Finanzmärkten bereits abzeichnete, wird nun auch im Rohstoffhandel deutlich spürbar: Die Verunsicherung über künftige wirtschaftspolitische Leitlinien führt zu einem merklichen Rückgang der Handelsdynamik. Perspektivisches Handeln - das vorausschauende Kaufen und Verkaufen auf Basis erwartbarer wirtschaftlicher Entwicklungen - setzt voraus, dass politische Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Tendenzen halbwegs verlässlich eingeschätzt werden können. Fehlen diese, geraten die Märkte ins Stocken. Kaufentscheidungen werden auf das absolut Notwendige reduziert, bestehende Lagerbestände abgebaut, bevor überhaupt wieder neue Verträge abgeschlossen werden. In der Folge brechen die Handelsvolumina ein. Und damit geraten die Preise zunehmend unter Druck. Diese Dynamik prägt derzeit auch das Handelsumfeld im Kautschuksektor. Der perspektivische Handel ist vielerorts zum Erliegen gekommen. Die Preisbildung erfolgt nicht mehr auf Basis langfristiger Erwartungen, sondern auf kurzfristiger Notwendigkeit. Entsprechend volatil zeigen sich die Märkte, während zugleich ein strukturell anhaltendes Angebotsdefizit weiter besteht - ein Ungleichgewicht, das unter normalen Bedingungen eigentlich zu steigenden Preisen führen müsste. In solchen Phasen zeigt sich der strategische Vorteil einer diversifizierten Produkt- und Marktausrichtung. Wie bereits mehrfach an dieser Stelle betont, zahlt sich die horizontale Expansion in verschiedene Rohstoffsegmente nun konkret aus: Während das gesellschaftliche und wirtschaftliche Grundbedürfnis Mobilität durch Kautschukprodukte bedient wird, erfolgt parallel der gezielte Ausbau weiterer essenzieller Bereiche wie Wohnen (Holz) und Nahrung (Cashew, Stärke, Glukose, Kakaobohnen). Im Holzsegment steht mittelfristig ein bedeutender Entwicklungsschritt bevor: Mit dem planmäßigen Abbau von Millionen verwertbarer Kautschukbäume ab etwa 2030 wird das bisher noch kleine Geschäftsfeld zu einem tragenden Pfeiler der TIMBERFARM-Rohstoffstrategie heranwachsen. Schon heute sehr weit entwickelt ist das Engagement im Bereich Ernährung: Die Handelsaktivitäten mit Cashewkernen - einem zentralen landwirtschaftlichen Exportgut der Elfenbeinküste - haben sich fest etabliert. Die Cashewprodukte werden an asiatische Verarbeiter verkauft und finden von dort aus ihren Weg auf den Weltmarkt. Ergänzt wird dieser Bereich durch den Einstieg in das Geschäft mit Stärkeprodukten. Über eine Beteiligung am US-Unternehmen USAgri ist TIMBERFARM seit fast drei Jahren am globalen Stärkehandel beteiligt - insbesondere mit Blick auf die Belieferung des nordamerikanischen Marktes mit verarbeiteten Stärken. Die Stärkeindustrie hat sich in den vergangenen Jahren zu einem dynamisch wachsenden Rohstoffsektor entwickelt, mit einem realisierten globalen Marktvolumen von über 58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und prognostizierten jährlichen Wachstumsraten von über sechs Prozent. Stärke findet in zahlreichen Industriezweigen Anwendung - von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie über Papier und Textilien bis hin zu Biokunststoffen und Pharmaerzeugnissen. Besonders im Fokus stehen dabei modifizierte Stärken, deren Produktion auf Nachhaltigkeit und technologische Innovation ausgerichtet ist. Die geografische Marktverteilung zeigt ein starkes Wachstum in der Asien-Pazifik-Region, während Europa und Nordamerika durch hohe Veredelungstiefe, moderne Produktionsstrukturen und steigende Nachfrage aus der Lebensmittelindustrie ebenfalls große Bedeutung behalten. Gerade die Vielseitigkeit des Rohstoffs Stärke als funktionaler Zusatzstoff ebenso wie als biologisch abbaubare Alternative in industriellen Anwendungen macht ihn zu einem wichtigen Baustein einer krisenresilienten Handelsstrategie. Die laufenden Marktverwerfungen zeigen, wie essenziell strategische Diversifikation im Rohstoffhandel ist. Sie ermöglicht nicht nur die Absicherung gegen Preisschwankungen, sondern eröffnet zugleich neue Perspektiven für Wachstum und Wertschöpfung - selbst in einem von Unsicherheit geprägten wirtschaftlichen Umfeld.

