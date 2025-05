Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Asset-Manager Wellington hat sein globales "Portfolio Advisor"-Team zum 1. Mai mit Sascha Hasterok erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Hasterok berichte an Oliver Schneider, Head Portfolio Advisors EMEA, APAC & Latin America, und betreue den deutschen und österreichischen Markt von Frankfurt aus. Schneiders Team agiere an der Schnittstelle zwischen Portfoliomanagement und Kunden, erläutere der Fondsanbieter. Es habe die "Kunden in ihrer jeweiligen Landessprache über den gesamten Lebenszyklus ihrer Investitionen hinweg" unterstützt. ...

