Warren Buffett verabschiedet sich bald - und erklärt, warum Immobilien für ihn kein Thema sind. Der Altmeister bleibt Aktien treu. Und das mit Milliarden in der Hinterhand.Warren Buffett bleibt sich treu: Auch in Zeiten hoher Zinsen und geopolitischer Unsicherheiten setzt der legendäre Investor auf Aktien - nicht auf Immobilien. Auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway erklärte der 94-Jährige, warum er Immobilien nach wie vor meidet. "Nun, im Vergleich zu Aktien sind Immobilien viel schwieriger, was die Verhandlungen, den Zeitaufwand und die Beteiligung mehrerer Parteien an den Eigentumsverhältnissen angeht", so Buffett. Und weiter: "Wenn Immobilien in Schwierigkeiten geraten, …