Bonn (ots) -CARE-Pakete: Rita Süssmuth erinnert an globale Solidarität nach Kriegsende:Vor 80 Jahren wurden Menschen in Deutschland von denen unterstützt, die einst Feinde waren - ein Zeichen von tiefer Menschlichkeit, von Hoffnung und Neuanfang.Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa - und im selben Jahr wurde CARE gegründet. Die Hilfsorganisation entstand in den USA als private Initiative unter dem Namen "Cooperative for American Remittances to Europe."Bis 1960 verschickte CARE rund einhundert Millionen Pakete an notleidende Menschen im kriegszerstörten Europa, davon rund zehn Millionen nach Deutschland. Diese Pakete mit Lebensmitteln, Kleidung und Werkzeugen leisteten nicht nur konkrete Hilfe - sie wurden zu einem Symbol für Versöhnung, Freundschaft und internationale Solidarität. Werte, die heute angesichts globaler Krisen aktueller denn je sind.Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundesministerin a. D., Bundestagspräsidentin a. D. und Schirmherrin von CARE Deutschland:"Heute erleben wir eine Zeit schwindender Solidarität, wachsender Spannungen und neuer Kriege. Der lange Frieden in Europa, an den wir glaubten, ist brüchig geworden - überall auf der Welt bestimmen Krieg, Flucht und Gewalt den Alltag von Millionen von Menschen. Gerade jetzt erinnern uns die CARE-Pakete daran, wie entscheidend globale Solidarität ist. Vor 80 Jahren wurden Menschen in Deutschland von denen unterstützt, die einst Feinde waren - ein Zeichen von tiefer Menschlichkeit, von Hoffnung und Neuanfang. Die Geschichte von CARE ist auch unsere Geschichte. Sie beweist uns, dass Frieden, Freiheit und Würde keine Selbstverständlichkeit, aber möglich sind - und dass es heute auch in unserer Verantwortung liegt, füreinander einzustehen. Wir müssen diese Menschlichkeit besonders in diesen Zeiten gemeinsam bewahren. Stärker denn je ist europäische Solidarität gefragt. Keiner lebt für sich selbst."80 Jahre später ist CARE eine der größten Hilfsorganisationen weltweitIm vergangenen Jahr unterstützte CARE weltweit über 53 Millionen Menschen in über einhundert Ländern - mit dem Schwerpunkt auf humanitärer Nothilfe, Geschlechter- und Klimagerechtigkeit. Seit 1980 ist CARE Deutschland e.V. mit Hauptsitz in Bonn - und einem Büro in Berlin - Teil des internationalen CARE-Netzwerks.