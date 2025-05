Weinfelden (ots) -Frisch aus der niederländischen Werft hat die Excellence Crown ihren Heimathafen erreicht. Am Freitag feierten 650 Gäste mit der Aargauer Reederfamilie Twerenbold die Schiffstaufe des neuen Hybrid-Liners. Sven Epiney präsentierte die grosse Tauf-Gala am Rheinhafen Basel. Taufpatin war die Basler Starköchin Tanja Grandits. Die Excellence Crown ist das zehnte Flussschiff der Excellence-Reederei."First call" am Port of Switzerland. Bei sommerlichen Temperaturen am Tauftag wartete man gespannt auf die Ankunft des neuen Flussliners. Dann traf die Excellence Crown am Anleger Klybeck ein. Mehr als 650 Gäste waren gekommen, um das neue Hybrid-Schiff aus der Nähe zu bestaunen. Sie nahmen das Interieur des Schiffes in Augenschein. Sven Epiney präsentierte die hochkarätige Musik-Show und die Taufe am Schiffanleger Basel-Klybeck.Die Taufzeremonie. Pfarrer Felix Christ taufte schon viele Excellence-Schiffe. Er gab auch der "Crown" und seiner Besatzung Glück und Segen auf den Weg. Taufpatin Tanja Grandits liess die Champagnerflasche am Bug zerschellen und wünschte dem Schiff die traditionelle Handbreit Wasser unter dem Kiel.Aussen: Ein neues Schiffsdesign. Mit der Excellence Crown zeigt sich eine neue Schiffsarchitektur auf den internationalen Wasserstrassen. "Schon kurz nach dem Ablegen in der niederländischen Werft hat sie alle Blicke auf sich gezogen", sagt Kapitän Arjan Leunis. Es gebe gute Gründe für das neuartige Schiffskasko, so Leunis. Der markante, hydrodynamisch optimierte Rumpf in Verbindung mit dem niedrigen Tiefgang von 1.35-1.45 Meter und dem Trackpilot-System spare viel Treibstoff.Innen: Das kleine Schweizer Grandhotel glänzt mit besonderen Vorzügen. Ihr Name steht für die unverkennbare Wohlfühlatmosphäre an Bord von Excellence: Interior Designerin Nazly Twerenbold hat mit ihrem untrüglichen Gespür für das harmonische Zusammenspiel von Farbe, Stoff, Dekor, Licht und Materialien wieder die Innenräume geprägt - von zartem Rosé im Restaurant Excellence bis zu Petrolblau im Restaurant Rive. Das imposante Atrium reicht vom Hauptdeck hinauf zum Oberdeck. Fitness, Sauna und Massagen finden sich im kleinen Spa-Bereich "Wellnest". In die luxuriösen Kabinen (16 qm) und Suiten (24 qm) auf dem Mittel- und Oberdeck strahlt viel Licht durch die raumhohen Fenster, die sich zum Panoramabalkon absenken lassen. Extrahohe Schalldämmung von Kabine zu Kabine beschert zusätzlichen Reisekomfort. "Die Riveranda auf dem Vorschiff avanciert zum Lieblingsplatz der Gäste", sagt Nazly Twerenbold. "Wir haben ein behagliches Outdoor-Refugium geschaffen. Hier zelebrieren wir die köstliche Küche Japans."Innovative Umwelttechnologie. Das hybride Antriebssystem aus modernsten Diesel- und Elektromotoren und Batterie-Hochleistungsspeicher ermöglicht das Peak-shaving (Spitzenlastabschaltung und Lastausgleich). Energie, die nicht benötigt wird, speichert das Batteriepack und nutzt sie für die Fahrleistung und den Strombedarf der Schiffshotellerie. Solarstrom vom Sonnendeck und Landstrom laden es auf. Bei der Zufahrt auf die Häfen schaltet der Hybrid-Liner auf Elektroantrieb um und legt nahezu geräuschlos und emissionsfrei an. Die Excellence Crown verbraucht nicht nur deutlich weniger Treibstoff. Gebaut nach Green Award-Goldstandard, verringert hocheffiziente Technologie und ein intelligentes Energie-Management CO2-Emissionen. Die energiesparende Premium-Verglasung der "Crown" sorgt für bessere Kühlung im Sommer und weniger Wärmeverlust bei Kälte.Nicht nur an Bord, auch auf den Routen der Excellence Crown wolle man die Wertschätzung für Umwelt und Natur vermehren, sagte Excellence-CEO Stephan Frei an der Taufe. "Es ist uns ein Anliegen, unseren Gästen Orte und innovative Projekte zu zeigen, wo man die Zukunft nachhaltig gestaltet. Ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit Begeisterung, begleitet von Fachleuten." Als Beispiele nannte er das Naturschutzgebiet De Biesbosch in Noord-Brabant oder innovative Städtebauprojekte auf Rotterdams Dächern, im Amsterdamer Stadtteil Ijburg oder im Düsseldorfer Kö-Bogen. Die Excellence Crown kreuzt künftig auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen und in den Benelux-Ländern."Es macht mich stolz, dass wir heute, im Jahr unseres Jubiläums, mit der Excellence Crown unsere Innovationskraft unter Beweis stellen können. Das macht uns aus, seit 130 Jahren. Und wir werden diesen Weg weitergehen - mit dem Fokus auf wirtschaftlichen Erfolg, gepaart mit verantwortlichem Handeln für die Umwelt, für unsere Gäste und unsere Mitarbeitenden."Karim Twerenbold, VR-Präsident, an der Taufe der Excellence CrownInfos und LinksBild- und Videodaten für MedienschaffendeT +41 71 626 85 85, ahoi@excellence.ch- Die Schiffstaufe in 90 Sekunden. Die Highlights der Tauffeier am Rheinhafen Basel (https://www.youtube.com/watch?v=Pp5BTfex4Xk)- Die "Crown" in 90 Sekunden. Ein Rundgang durch den neuen Hybrid-Flussliner (https://www.youtube.com/watch?v=RWZnK2dTbs0)- Onlineversion dieser Medienmitteilung (https://www.mittelthurgau.ch/ueber-uns/medien/hybrid-neubau-dienst-gestellt)- Factsheet der Excellence Crown mit Interieur-Fotos (https://www.excellence.ch/factsheet-crown)- Downloadlink Bildmaterial (wetransfer) (https://we.tl/t-m0LEW5vJni)Medienkontakt:Karim Twerenbold, VR-Präsident der Twerenbold Reisen Gruppe, T +41 56 484 84 84Stephan Frei, CEO Excellence, T +41 71 626 85 85info@excellence.chOriginal-Content von: Excellence - Reisebüro Mittelthurgau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100931082