Die Erholung an den Märkten nach dem Zoll-Chaos läuft auf Hochtouren. Wir fahren voll mit, schauen aber auch aufmerksam hin, bei welchen Titeln die Erholung weniger dynamisch verläuft. Eine Position an der NASDAQ fällt dabei auf. Die Aktie ist eigentlich ein KI-Gewinner, kommt aber bei der Erholung nur unterdurchschnittlich voran. Der Chartvergleich zum Bespiel mit Palo Alto oder Cadence Design zeigt die Sachlage eindeutig. Warum die Dynamik so deutlich geringer ausfällt, hat auch etwas mit den Prioritäten der Investoren zu tun. Es wird bei KI kritischer hingeschaut und es gewinnen jene Einzelwerte am meisten, die unmittelbar von den anstehenden Investitionen in KI profitieren. Da schneiden einige Unernehmen besser ab als andere. Warum ist das so? In unserem Fall haben sich die Umsatzerwartungen der Aktie in den letzten Wochen reduziert, was die Gewinnerwartungen deutlich in die Zukunft verschiebt. Am Markt kam das verständlicherweise nicht gut an.