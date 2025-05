Unterföhring (ots) -"Es ging mir hart auf den Sack, dass alle erstmal so tun, als sei nichts geschehen", lässt Wilson zu Beginn der 7. Folge von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Dienstag, 06. Mai, 20:15 Uhr exklusiv auf Sky und WOW)Dampf ab! Beim ersten Aufeinandertreffen mit Jimi nach über zwei Jahren Abstinenz fällt es einem Teil der Ochsenknechts sichtlich schwer, die Ursachen des großen Streits mit dem verlorenen Sohn aus dem Weg zu räumen und Normalität ins Familienleben einkehren zu lassen. Wer war eigentlich wann an welchen Dingen schuld? Fragen über Fragen. Gut, dass das Urlaubsfeeling schnell wieder einkehrt und die Familie sich auf ihre Stärken besinnt: Ob eine zünftige Alm-Gaudi, eine rasante Rodel-Abfahrt bei Nacht oder ein feuchtfröhliches Treffen mit Sängerin Joelina Drews und Musikproduzent Adrian Louis - im Feiern sind die Ochsenknechts unschlagbar!Eine Familie spricht sich aus!Jimi is back! Nach der überraschenden Familienzusammenführung im winterlichen Urlaubs-Chalet in den österreichischen Alpen, stehen die Ochsenknechts nun vor einer großen Aufgabe: Lassen sich die Ursachen des großen Streits ergründen und die Wunden, die sich Jimi und die Familie gegenseitig zugefügt haben, durch klärende Gespräche aus der Welt schaffen? "Ich warte eigentlich darauf, dass er den ersten Schritt macht", hat Cheyenne eine klare Meinung, dass Jimi die Initiative ergreifen sollte. Doch es ist Wilson, der in seiner besonnenen Art das Heft des Handelns in die Hand nimmt: "So, ihr beiden: Ihr schaut euch jetzt in die Augen, entschuldigt euch, nehmt euch in den Arm und dann hat sich die Sache erledigt!", macht er seinen beiden Geschwistern eine klare Ansage. Wird seine Überfall-Taktik auch bei den anderen Familienmitgliedern funktionieren? "Kommunikation ist wichtig, damit was vorangeht", erklärt Streitschlichter Wilson am Frühstückstisch seine Philosophie. Eine harte Nuss muss Jimi allerdings ohne fremde Hilfe knacken: "Ich glaube, mit meiner Mutter wird es sehr schwer - von einer erwachsenen Person habe ich was anderes erwartet", ist Jimi noch immer sehr enttäuscht von Natascha. Sein Vorwurf zur wochenlangen Schlammschlacht: "Warum musste das Ganze in der Öffentlichkeit sein?" Schnell wird klar, dass eine klärende Mutter-Sohn-Aussprache mehr als überfällig war. Die Emotionen kochen hoch: War das damalige gute Verhältnis von Natascha zu Snow der entscheidende Auslöser des Streits? Oder hatte sich Jimis Persönlichkeit damals einfach zu sehr verändert? Viele Fragen bleiben offen, viele Egos prallen aufeinander. "Ich schaue mir das alles an, genieße das aber mit Vorsicht - ich wurde einfach zu oft enttäuscht," bleibt auch Cheyenne etwas misstrauisch. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt...Hüttenzauber, Teil 1: In Vino Veritas!Nach den vielen anstrengenden Gesprächen wird es endlich Zeit für einen zünftigen Familien-Abend. "Ich bin geübter Flambierer und habe es gut drauf!", vertraut Chefkoch Wilson auf seine vermeintlichen kulinarischen Künste und reißt das Küchenzepter an sich. Als er die Soße flambieren will, droht das Chaos: Die brennende Pfanne gerät außer Kontrolle und taucht das halbe Haus in dichten Rauch - leichte Panik bricht aus, droht sogar ein Feueralarm? Passend dazu steht der nächste Programmunkt schon fest: Vorglühen mit Hüttenzauber und anschließendes Nachtrodeln! Gemeinsam macht sich die Familie auf dem Weg durch die abendlich verschneite Landschaft und landet in einem feuchtfröhlichen Berg-Gasthof. Die Drinks fließen in Strömen, die Familie feiert ihr zartes Pflänzchen der Einheit und allen ist klar: In Vino Veritas! "Es hat sich gelohnt - wie eine kleine Reunion-Party!", fällt Cheyenne nach dem gelungenen Abend ein Stein vom Herzen. Den Vorsatz 'Don't drink and slide' außer Acht lassend, geht es mit einer halsbrecherischen Schlittenfahrt auf den Heimweg und zurück uns Tal - einige Beinahe-Unfälle inklusive. "Das war für die Geschichtsbücher!" lautet das begeisterte Fazit von Nino, bevor er Jimi vor dessen Abreise in die Heimat noch einmal in den Arm nimmt.Hüttenzauber, Teil 2: Bärbel außer Rand und Band!"Hier auf dem Dorf ist ein bisschen schwierig, irgendwo feiern zu gehen. Deshalb haben wir uns gedacht: Checken wir doch mal die Dorfdisco aus!", gibt Cheyenne das Startsignal zum nächsten Highlight im winterlichen Ochsenknecht-Urlaub. Sängerin und Jürgen Drews-Tochter Joelina Drews und Musikproduzent Adrian Louis treffen die Ochsenknechts in der örtlichen Kneipe zum Vorglühen, der Hüttenzauber erreicht die nächste Eskalations-Stufe. Mittendrin statt nur dabei: Oma Bärbel, die ihrer Feierlaune wieder mal freien Lauf lässt. Ob die superfitte 84-Jährige später auch noch mit in die Edel-Disco fahren wird, um die Nacht durchzumachen? "Ich habe einfach keinen Bock drauf und will nicht, dass meine Mutter später wieder das Maskottchen macht und von allen als lustige Oma rumgereicht wird!", schrillen bei Natascha die Alarmglocken. Beim Paartanz mit einem holländischen Gast läuft Bärbel allmählich zur Höchstform auf: "Ich packe dem Kerl auf die Schulter und die waren hart wie Stein - sowas habe ich noch nie erlebt!" B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. 