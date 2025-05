© Foto: Peter Morgan/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Die Bank aktualisiert jeden Monat ihre sogenannte "Analyst Focus List", auf der sich die Top-Investmentideen aus den Bereichen Wachstum, Einkommen, Value und Short-Strategien befinden.Die Bank aktualisiert jeden Monat ihre sogenannte "Analyst Focus List", auf der sich die Top-Investmentideen aus den Bereichen Wachstum, Einkommen, Value und Short-Strategien befinden. Neuaufnahmen in JPMorgans Focus-Liste für Mai: Netflix, AutoZone, Digital Realty Trust und Ulta Beauty. Gleichzeitig wurden Lowe's, Targa Resources, Home Depot und Wayfair gestrichen. Hier die Top-Nennungen auf der Liste: Netflix: Streaming-Gigant auf Rekordkurs Netflix befindet sich auf einem beispiellosen Höhenflug. Die Aktie …