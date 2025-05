Ebsters bemerkenswerte Karriere wird die Ambitionen des Teams auf der Rallye-Weltbühne weiter stärken

Hero MotoSports Team Rally das Motorsportteam des weltweit größten Herstellers von Motorrädern und Rollern Hero MotoCorp hat nach einer äußerst erfolgreichen Saison 2024 den vielversprechenden Nachwuchsfahrer Tobias Ebster in sein internationales Fahreraufgebot aufgenommen.

Hero MotoSports Team Rally welcomes Tobias Ebster to its rider line-up

Der 27-jährige Tobias Ebster aus dem österreichischen Zillertal gilt als einer der vielversprechendsten Nachwuchsstars im Rallyesport. Er bestritt sein erstes Rallye-Rennen vor nur vier Jahren die Hellas Rally Raid nachdem er sich zuvor im Motocross und Enduro einen soliden Hintergrund erarbeitet hatte. Sein Durchbruch gelang ihm 2022, als er den prestigeträchtigen FIM Bajas World Cup in Dubai gewann. Er beeindruckte weiterhin mit seinem Sieg in der Rallye-2-Kategorie bei der Abu Dhabi Desert Challenge, wo er sich gegen ein Feld erfahrener Konkurrenten durchsetzte.

Der gelernte Maschinenbautechniker Tobias hat eine Reihe von freiberuflichen Tätigkeiten ausgeübt darunter Landschaftsgärtner, Taxifahrer, Klempner, Pizzabote und Zimmermann -, um sich einen flexiblen Zeitplan zu sichern, der sein intensives Training und seine Rennverpflichtungen ermöglicht.

Bei seiner Dakar-Rallye-Premiere im letzten Jahr lieferte Tobias eine bemerkenswerte Leistung ab. Mit außergewöhnlicher Hartnäckigkeit und Ausdauer holte er sich ohne jegliche Hilfe den Sieg in der strapaziösen Kategorie "Original by Motul" und belegte einen beeindruckenden 20. Platz in der Gesamtwertung, wodurch er sich den begehrten Titel "Bester Rookie" sicherte. Seine Entschlossenheit und sein Talent sicherten ihm außerdem einen Startplatz bei der Dakar im Rahmen des "Road to Dakar"-Programms ein Traum, den er trotz erheblicher Rückschläge verfolgt und verwirklicht hat. Bei der Dakar 2025, bei der er erneut als Privatfahrer antrat diesmal jedoch mit Unterstützung -, legte Tobias die Messlatte noch höher. Er belegte einen erstaunlichen 9. Platz in der Gesamtwertung und wurde damit bester Privatfahrer im Feld.

Tobias wird Ende dieses Monats bei der South African Safari Rally sein Debüt für Hero MotoSports geben. Diese Veranstaltung, die zum ersten Mal im Kalender der World Rally-Raid Championship (W2RC) steht, ist die dritte Runde der Saison 2025. Tobias wird bei der Rallye an der Seite seiner Teamkollegen Ross Branch und Nacho Cornejo an den Start gehen.

