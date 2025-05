Das Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Slowakischen Republik richtete seinen 34. "Innovationstag" zum Thema Cybersicherheit aus und stellte den in der Slowakei akkreditierten Botschaftern Decent Cybersecurity und seinen Partner FREQUENTIS Solutions Services vor.

In seiner Eröffnungsrede hob Rastislav Chovanec, Staatssekretär im Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Slowakischen Republik, die zentrale Bedeutung von Cybersicherheit angesichts der aktuellen globalen Herausforderungen hervor:

"In einer Welt, die sich mit unzähligen Konflikten und globalen Herausforderungen konfrontiert sieht, ist die Sicherheit der Slowakischen Republik und unserer Bürger nicht nur auf physischer Ebene, sondern auch im virtuellen Raum von entscheidender Bedeutung. Die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor ist zum Schutz vor Cyberangriffen absolut unerlässlich."

Decent Cybersecurity, ein führender europäischer Anbieter von Post-Quanten-Sicherheitslösungen, wurde für seine Expertise im Bereich der Post-Quanten-Kryptografie gewürdigt. Das Unternehmen entwickelt firmeneigene Algorithmen und stellt quantenresistente Cybersicherheitslösungen bereit. Der Schwerpunkt dieser Lösungen liegt auf kritischen Infrastrukturen, Verteidigungsindustrie und wichtigen Sektoren wie Luftfahrt, Raumfahrt, Satellitenkommunikation, Drohnen und unbemanntem Verkehrsmanagement.

Matej Michalko, Gründer, CEO und Chairman von Decent Cybersecurity, äußerte sich zur Bedeutung des Events: "Wir fühlen uns geehrt, dass wir gemeinsam mit unserem hochgeschätzten Partner FREQUENTIS Solutions Services auf dem Informationstag dabei sind. Cyberbedrohungen werden immer komplexer und genau hier setzen unsere Post-Quantum-Sicherheitslösungen an und gewährleisten den Schutz sensibelster Infrastrukturen. Diese Präsentation verdeutlicht die Führungsrolle, die die Slowakei im Bereich fortschrittlicher Cybersicherheitstechnologien mittlerweile einnimmt, sowie unser Engagement für den Schutz digitaler Vermögenswerte in Europa und über dessen Grenzen hinaus."

Decent Cybersecurity unterhält Niederlassungen in der Slowakischen Republik, der Tschechischen Republik, Polen, Großbritannien und Irland und zeichnet sich durch seinen innovativen Einsatz künstlicher Intelligenz und spezialisierter Datenbanktechnologie aus, um den Datenschutz, die Systemintegrität und die Vertraulichkeit in Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen zu verbessern.

Dem Unternehmen wurden nationale, EU- und NATO-Sicherheitsfreigaben der Stufe "Geheim" erteilt und es ist nach ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziert. Die Zertifizierungen wurden von TÜV SÜD unabhängig geprüft. Außerdem ist Decent Cybersecurity ein von der National Security Authority zertifizierter Anbieter von Audits für Cybersicherheit.

Auf dem Innovationstag wurde die synergetische Partnerschaft zwischen Decent Cybersecurity und FREQUENTIS Solutions Services unterstrichen. Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen können die Lösungen von Decent Cybersecurity in der Praxis getestet und schneller auf den Markt gebracht werden. FREQUENTIS Solutions Services ist auf Informations- und Kommunikationssysteme für Organisationen mit sicherheitskritischen Aufgaben spezialisiert, zu denen zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung, Küstenwache, Polizeieinsatzzentralen, Feuerwehr, Rettungsdienste, öffentlicher und maritimer Verkehr sowie Weltraumforschung zählen.

Diese Präsentation macht die zunehmende Bedeutung der Slowakei im Bereich Cybersicherheit und die Relevanz öffentlich-privater Partnerschaften angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen deutlich.

Über Decent Cybersecurity

Decent Cybersecurity stellt fortschrittliche europäische Cybersicherheitslösungen mit Spezialisierung auf Post-Quanten-Sicherheit und den Schutz kritischer Infrastrukturen bereit. Das Unternehmen ist ein Vorreiter beim Einsatz von KI, Post-Quanten-Kryptografie und quantenresistenter Blockchain zur Verbesserung des Datenschutzes. Decent Cybersecurity ist Gründungsmitglied der Critical Infrastructure Association der Slowakischen Republik und trat kürzlich dem Council of Slovak Exporters bei und implementiert robuste Sicherheitsprotokolle für kritische Infrastrukturen und sensible Daten in zahlreichen Sektoren.

Über das Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Slowakischen Republik

Das Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Slowakischen Republik verantwortet die Außenpolitik und die internationalen Beziehungen des Landes. Das Ministerium vertritt die Interessen der Slowakei im Ausland, ist für die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zuständig und unterstützt slowakische Unternehmen auf internationalen Märkten. Durch Initiativen wie die Innovationstag-Reihe fördert das Ministerium die Vernetzung zwischen slowakischen Unternehmen und der internationalen diplomatischen Gemeinschaft, stellt die technologischen Fähigkeiten des Landes unter Beweis und erschließt neue Geschäftsmöglichkeiten.

