Die Kurskapriolen von Anfang April, als US-Präsident Donald Trump die Märkte mit seinen Zöllen in die Tiefe schickte, sind mittlerweile fast wieder aufgeholt. Der marktbreite S&P-500-Index verbuchte neun Gewinntage in Folge. Skeptiker sehen darin ein Warnsignal. Denn die US-Wirtschaft steuert auf eine Rezession zu. Droht nun doch ein Börsen-Crash?Der S&P 500 ist am vergangenen Freitag um weitere 1,5 Prozent gestiegen. Er ging bei 5.686 Zählern ins Wochenende und hat damit gut zehn Prozent ...

