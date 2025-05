Die Palantir-Aktie steht im Chart an einer entscheidenden Marke und das kurz vor den bald anstehenden Zahlen des Konzerns. Das ist jetzt wichtig für den weiteren Kursverlauf: Das wird heute erwartet Am Montag nach Börsenschluss soll Palantir seine Quartalszahlen vorlegen, was mit Spannung von Anlegern erwartet wird. Konkret schätzen Analysten, dass der Tech-Konzern dabei einen Gewinn je Aktie von 0,07 US$ und einen Umsatz von 862 Millionen US$ meldet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...