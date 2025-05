EQS-News: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

SGL Carbon: Schließung des SGL Carbon Produktionsstandorts in Lavradio



05.05.2025 / 17:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Schließung des SGL Carbon Produktionsstandorts in Lavradio



Wiesbaden, 5. Mai 2025. Im Rahmen der Restrukturierung des verlustbringenden Geschäftsbereichs Carbon Fibers hat die SGL Carbon die Schließung des Produktionsstandorts in Lavradio (Portugal) beschlossen. Lavradio ist einer von sieben weltweiten Standorten des Geschäftsbereichs Carbon Fibers und stellt mit derzeit rund 250 Mitarbeitenden Acrylfasern sowie Vorprodukte für Carbonfasern her.



Bereits am 18. Februar 2025 hatte SGL Carbon in einer Pressemitteilung über die anstehende Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers informiert. Ziel der Restrukturierung ist es, die verlustbringenden Geschäftsaktivitäten der Carbon Fibers zu reduzieren und auf einen profitablen Kern zu fokussieren. Für alle Standorte des Geschäftsbereichs Carbon Fibers werden individuelle Lösungen erarbeitet, die auch Schließungen unprofitabler Standorte umfassen.



Die Schließung des Standorts Lavradio ist notwendig, da die Nachfrage nach Faserprodukten in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist. Hinzukommen erhebliche weltweite Überkapazitäten für Acryl- und Carbonfasern verbunden mit einem enormen Preisverfall. Dies hat zu hohen Verlusten des Geschäftsbereichs Carbon Fibers geführt. Aufgrund der höheren Herstellungskosten in Europa im Vergleich zu Asien (u.a. Energiekosten) sind Produkte aus Lavradio besonders vom Wettbewerb und Preisverfall von Faserprodukten betroffen. Eine Verbesserung der Marktsituation sowie eine signifikante Senkung der Herstellkosten für Faserprodukte in Europa sind auch in Zukunft nicht zu erwarten.



Die Schließung des Standorts in Lavradio wird in mehreren Phasen und in enger Abstimmung mit allen Beteiligten erfolgen. Die Produktion wird im Juni 2025 eingestellt. Die letzten Maßnahmen zur vollständigen Schließung des Standorts sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein, sofern alles wie geplant verläuft. SGL Carbon wird bestehenden Verträgen und Verpflichtungen nachkommen.



"Die Zukunftsaussichten für die europäische Faserproduktion sind schlecht. Als einer der letzten Acrylfaserhersteller in Europa haben wir uns entschlossen, den Standort Lavradio zu schließen. Die Kolleginnen und Kollegen haben wir heute über die Schließungsschritte informiert. Im ersten Schritt, der Einstellung der Produktionstätigkeit, werden rund 190 Mitarbeitende vom Abbau der Arbeitsplätze betroffen sein," erläutert Dr. Stephan Bühler, zuständiges Vorstandsmitglied der SGL Carbon für den Geschäftsbereich Carbon Fibers. Vorstandsvorsitzender Andreas Klein ergänzt: "Die Entscheidung zur Schließung des Standorts Lavradio ist uns angesichts der langen Geschichte des Standorts nicht leichtgefallen. Lavradio weist seit Jahren hohe Verluste aus, die die gesamte SGL Carbon stark belastet haben. Eine Verbesserung ist nicht in Sicht. Als Vorstand müssen wir im Sinne der gesamten SGL Carbon Gruppe handeln, um weiteren Schaden abzuwenden."



SGL Carbon arbeitet mit Hochdruck an der Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers. Für alle Standorte und Geschäftsaktivitäten werden individuelle Lösungen erarbeitet, dies benötigt Zeit und eine umfassende Analyse. Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir keine weiteren Angaben über zukünftige Maßnahmen machen.



Über SGL Carbon

Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsweisenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden.



Wichtiger Hinweis:

Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.







SGL Carbon SE

Claudia Kellert - Head of Investor Relations,

Communications and Corporate Sustainability

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden



Telefon +49 611 6029-100

Telefax +49 611 6029-101

presse@sglcarbon.com

LinkedIn

Facebook





05.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com