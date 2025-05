NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag ein wenig nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,03 Prozent auf 111,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,34 Prozent.

Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump belastet das Vertrauen in US-Staatsanleihen. Die Aussicht auf Importzölle bei im Ausland produzierten Filmen sorgte für weitere Verunsicherung. Auf der Plattform Truth Social kündigte Trump an, das Handelsministerium sofort zu ermächtigen, einen Zoll von 100 Prozent auf alle im Ausland produzierten Filme zu erheben, die in die Vereinigten Staaten kommen.

Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten bewegten kaum. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor stärker als erwartet aufgehellt. "Konjunktursorgen in den USA werden damit einhergehend leicht gedämpft, obwohl das Pendant in der Industrie bereits gesunken war und unterhalb der wichtigen 50er Marke liegt" schreiben die Experten der Helaba. "Die Fed dürfte sich zunächst in ihrer abwartenden Haltung bezüglich weiterer Lockerungen der Geldpolitik bestätigt sehen und tendenziell werden die Zinssenkungserwartungen gedämpft."

Die US-Notenbank hatte zuletzt die Leitzinsen unverändert belassen. Trotz der heftigen Kritik von Trump dürfte die Fed sie auch an diesem Mittwoch nicht antasten./jsl/he