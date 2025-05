Berlin (ots) -Steffen Bilger zum Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer gewähltJens Spahn ist am Montag zum neuen Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewählt worden. Der bisherige stellvertretende Fraktionschef erhielt 91,3 Prozent der Stimmen der Abgeordneten von CDU und CSU. Zum Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer wählten die Unionsabgeordneten Steffen Bilger, bislang ebenfalls Fraktionsvize. Auf ihn entfielen 93,5 Prozent der Stimmen.Jens Spahn, der Friedrich Merz an der Spitze der Fraktion ablöst, bedankte sich bei den Abgeordneten für das Vertrauen. Der 44-jährige Politikwissenschaftler aus dem Münsterland gehört dem Bundestag seit 2002 an. Von 2015 bis 2018 war er Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, von 2018 bis 2022 Bundesgesundheitsminister. Als stellvertretender Fraktionschef kümmerte er sich anschließend um die Themen Wirtschaft, Klima und Energie.Der neue Erste Parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger aus Ludwigsburg sitzt seit 2009 im Bundestag. Der 46-jährige Rechtsanwalt, der in der neuen Funktion Thorsten Frei ablöst, war von 2018 bis 2021 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. In seine Zuständigkeit als stellvertretender Fraktionschef während der 20. Wahlperiode fielen die Themen Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ernährung.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6026575