Der angeschlagene Halbleiterkonzern Wolfspeed wird am Freitag seine Quartalszahlen präsentieren. Schon jetzt wetten Anleger auf einen Short-Squeeze.Der Halbleiterkonzern Wolfspeed gilt als technologisch führend in der Entwicklung und Produktion von sogenannten Siliziumkarbid-Halbleitern. Diese sind einerseits besonders leitfähig und zeichnen sich andererseits durch eine große Robustheit aus, was sie vor allem für industrielle sowie Automotive-Anwendungen attraktiv macht. Fahrzeughersteller Tesla setzt schon lange erfolgreich auf diesen Halbleitertypen und ist einer der wichtigsten Kunden des Mitbewerbers ON Semiconductor. Genutzt hat Wolfspeed seine Technologieführerschaft bislang nur …