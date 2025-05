FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag den neunten Handelstag in Folge gestiegen und wieder nah an sein Rekordhoch von Mitte März herangerückt. Zeitweise fehlten dem deutschen Börsenbarometer nur etwas mehr als 100 Punkte bis zu seinem Höchststand von 23.476 Zählern. Im Fokus bleibt die Hoffnung auf baldige Fortschritte bei möglichen Zollabkommen der USA mit anderen Ländern. "Die Handelsumsätze sind auch zum Wochenstart weiter recht dünn gewesen, was die Rally insgesamt eher schwachbrüstig macht", schränkte Marktexperte Andreas Lipkow ein.

Mit einem Plus von 1,12 Prozent auf 23.344,54 Punkten ging der deutsche Leitindex knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch aus dem Geschäft. Der Start in den Mai war bereits Ende der vergangenen Woche mit einer Fortsetzung der Erholungsrally positiv verlaufen. Seit dem Ausverkauf Anfang April im Sog der von den USA losgetretenen Zollkonflikte hat er inzwischen um mehr als ein Viertel zugelegt. Für Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets war der Einbruch im April daher rückblickend nur "eine Korrektur in einem intakten Bullenmarkt".

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog am Montag um 0,99 Prozent auf 29.618,15 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam hingegen mit minus 0,04 Prozent auf 5.283,05 Punkte kaum vom Fleck. Außerhalb der Euroregion gab die Börse in Zürich leicht nach. In London blieb die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Auch in Asien ruhte der Handel an den großen Marktplätzen in Japan, China und Südkorea. In den USA zeigte sich der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa fast unverändert, die überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq-Börsen gaben moderat nach./ck/he

DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, EU0009658145