© Foto: Richard Drew - AP

"Er blätterte in seinen Unterlagen, es wirkte zunächst wie eine Formalie - und dann kam der Paukenschlag", schildert Frank Fischer, Vorstandschef der Shareholder Value Management AG, im Gespräch mit wallstreetONLINE TV.Auf der diesjährigen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway in Omaha kündigte Warren Buffett seinen Rückzug als CEO zum Jahresende an. Buffett, der die Investmentholding über Jahrzehnte aufgebaut und geprägt hat, wird dem Unternehmen als Chairman erhalten bleiben. Die operative Verantwortung übernimmt Greg Abel, bislang für das Industriegeschäft von Berkshire verantwortlich. Buffett lobte seinen Nachfolger als "operativ deutlich besser als ich". Abel sei ein Macher, kein …