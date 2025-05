Krypto News: Darum könnte Bitcoin dank FOMC-Meeting über 100.000 $ steigen

Das bevorstehende FOMC-Meeting der US-Notenbank könnte für den Krypto-Markt ein entscheidender Moment werden. Sollte es zu einer unerwarteten Zinssenkung kommen, könnte das der entscheidende Katalysator für eine neue Kursrallye werden. Doch wie realistisch ist dieses Szenario und warum könnte Bitcoin so stark von einer solchen Entwicklung profitieren?

Leitzinssenkung könnte bei Bitcoin zu Kurssprung führen

Bitcoin steckt nun bereits seit über zehn Tagen in einer engen Konsolidierungs-Range zwischen 92.500 $ und 97.500 $ fest, und den Bullen scheint es einfach nicht zu gelingen, den Kurs über die psychologisch hochrelevante 95.000-$-Marke zu drücken. Das könnte sich im Verlauf dieser Woche jedoch ändern, da am Mittwoch das nächste FOMC-Meeting der FED in den USA ansteht.

Bei diesem wirtschaftlich hochrelevanten Event wird darüber entschieden, wie es mit der Leitzinspolitik in den USA weitergeht. Die letzten Monate und Jahre waren ja von einem historisch hohen Leitzinssatz geprägt, der die US-Wirtschaft in gewisser Weise drosselte. Schließlich sorgt ein höherer Leitzins für höhere Kosten für Kredite und macht das Investieren sozusagen teurer und unattraktiver. Gleichzeitig wird mit einem höheren Leitzins jedoch auch einer steigenden Inflation entgegengewirkt, wie sie in den USA noch im letzten Jahr vorherrschte.

Nun hatten sich viele Zeichen wieder zum Positiven gewandelt. Die Inflation war wieder am Fallen, und die meisten Anleger gingen bereits in den letzten FOMC-Meetings von Leitzinssenkungen aus. Allerdings hat Donald Trump mit seinen Strafzöllen die wirtschaftliche Landschaft wieder in Turbulenzen versetzt, und durch einen Zollkrieg könnte es erneut zu einer steigenden Inflation kommen.

There is a 96.5% chance that the FED keeps interest rates unchanged during FOMC in 2 days.



However if the 3.5% ends up playing out, the markets will have an insane positive reaction: pic.twitter.com/EUqM0YPNIh - Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) May 5, 2025

Daher hat sich der FED-Vorsitzende Jerome Powell in letzter Zeit eher wieder vorsichtig geäußert und durchblicken lassen, dass Leitzinssenkungen jetzt nicht das Richtige wären. Dem gegenüber hat Donald Trump jedoch öffentlichkeitswirksam Druck auf die FED und Jerome Powell an ihrer Spitze ausgeübt und sich stark dafür eingesetzt, dass der Leitzins gesenkt werden solle. Da die FED jedoch ein von der Regierung unabhängiges Organ des US-Staates ist, halten es viele Analysten für wenig wahrscheinlich, dass sich Jerome Powell von diesen Äußerungen durch Donald Trump einschüchtern lässt.

Dementsprechend sehen die meisten Analysten deutlich höhere Chancen dafür, dass die FED am Mittwoch den Leitzins stabil hält und es keine Leitzinssenkung geben wird. Je nach Quelle gehen nur 3-5 % der Anleger und Investoren derzeit davon aus, dass es einen Rate Cut gibt und der Leitzins diese Woche gesenkt wird. Umso positiver wären jedoch die Auswirkungen für Aktienindizes und Kryptowährungen, falls es doch eine Leitzinssenkung geben sollte. Das wäre auf keinen Fall eingepreist und könnte so einen starken Kursanstieg zur Folge haben.

Aktuell steckt BTC noch unter dem 95.000 $ Widerstand fest

Für Bitcoin könnte es der Katalysator sein, der eine Rallye über 100.000 $ anstößt. Heute wird BTC ja noch einige 1.000 $ unter der wichtigen 100.000-$-Marke gehandelt. Konkret liegt der Kurs heute bei 94.500 $, was Bitcoin derzeit auf 1,87 Billionen $ Marktkapitalisierung bei einem 24-stündigen Handelsvolumen von 21,66 Milliarden $ bringt. Gleichzeitig liegt die Marktdominanz der Kryptowährung bei einem mehrjährigen Höchststand von 63,6 %, was darauf hindeutet, dass viele Anleger gerade maximal an Bitcoin und minimal an Altcoins interessiert sind.

Quelle: Coinmarketcap.com

Historisch gesehen hat eine solch hohe Bitcoin-Marktdominanz häufig vor einem starken Krypto-Boom gestanden und für eine Frühphase eines Bullenmarktes gesprochen. Daher sind viele Analysten optimistisch, dass der Bitcoin-Boom der letzten zwölf Monate erst die erste Phase eines längeren Bullenmarktes gewesen sein könnte. Kursziele reichen von 150.000 $ über 200.000 $ bis hin zu 1 Million $ pro Bitcoin, die die Kryptowährung in den kommenden Jahren erreichen könnte. Von einem solchen Boom könnten dann unter anderem auch junge Krypto-Projekte wie beispielsweise Bitcoin Bull profitieren, die auf einen Bitcoin-Boom spekulieren.

Bitcoin Bull könnte von BTC-Boom profitieren

Bei Bitcoin Bull handelt es sich eben um ein junges Bitcoin-Meme-Projekt, das sich an alle Anleger richtet, die Bitcoins Wert in den kommenden Jahren deutlich höher sehen als heute. Man soll hier sozusagen eine Wette auf den Bitcoin-Kurs eingehen können, indem man die eigene Kryptowährung BTCBULL kauft.

Der Coin befindet sich derzeit noch im Presale, ist noch an keiner Krypto-Börse gelistet und kann nur über die offizielle Website von Bitcoin Bull gekauft werden. Hier wird der Coin via Presale-Widget für 0,002495 $ verkauft und so kamen bis heute bereits weit über 5 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen.

Quellle: Btcbulltoken.com

Die im Presale gekauften Coins qualifizieren Anleger für Bitcoin AirDrops. Selbige erfolgen jedoch erst dann, wenn Bitcoin erstmals relevante Kursniveaus wie die 150.000-$-Marke oder die 200.000-$-Marke geknackt hat. Somit könnten Anleger hier also gleich mehrfach von einem Bitcoin-Boom profitieren.

Jetzt BTCBULL kaufen

Zudem soll auch der Coin BTCBULL langfristig stabil im Wert bleiben. Dafür haben die Entwickler einen Token-Burn-Mechanismus implementiert, der den Supply langfristig reduzieren soll, wenn Bitcoin im Wert steigt. Das alles macht Bitcoin Bull vor allem für Bitcoin-Bullen zu einer interessanten Investitionsmöglichkeit.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.