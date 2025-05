DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nimmt Anlauf auf das Allzeithoch

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kräftigen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 1,1 Prozent auf 23.345 Punkte und schloss damit in Sichtweite des Allzeithochs bei 23.476. Mit den Ölpreisen ging es um rund 3 Prozent nach unten, weil die Gruppe Opec+ die Förderung ausweitet. Das stützte tendenziell auch die Stimmung an den Aktienmärkten genauso wie ein besserer ISM-Index für das nicht-verarbeitende US-Gewerbe. Mit Blick auf die kommenden Tage steht die Berichtssaison zum ersten Quartal im Fokus. Aus dem Stoxx-600 legt rund ein Sechstel der Unternehmen Geschäftszahlen vor, in den USA sind es aus dem S&P-500 knapp ein Fünftel. Dazu kommt am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die ihren Leitzins wohl bestätigen dürfte.

Commerzbank gewannen 2,9 Prozent und waren damit einer der größten Gewinner im DAX am Montag. Die Aktie profitierte davon, dass Erste Group das Polen-Geschäft von Santander in einem Milliardendeal übernimmt und dies an der Börse auf eine sehr positive Resonanz stieß. Die hohe Bewertung für das Polen-Geschäft der Santander stützte auch die Commerzbank, denn diese ist mit der Mehrheitsbeteiligung an der BankM dort selbst stark engagiert.

BASF und DHL mit Dividendenabschlägen

Im SDAX verloren Stabilus 2,2 Prozent. Der Autozulieferer hat den Umsatz im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs um knapp 8 Prozent gesteigert. Das bereinigte operative Ergebnis ging zugleich um etwa 3 Prozent zurück. Friedrich Vorwerk legten dagegen um 0,7 Prozent zu. Der Experte für Energieinfrastruktur hatte einen Großauftrag im dreistelligen Millionenbereich erhalten. Lufthansa rückten mit dem nachgebenden Ölpreis 2,3 Prozent vor. BASF (-4,3%) und DHL (-3,3%) handelten ex Dividende.

Unterdessen wird ein Börsengang in Deutschland konkret: Pfisterer, ein Anbieter von Bauteilen und Systemen für das Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter in allen Stromnetzen, bietet im Rahmen seiner vor anderthalb Wochen angekündigten Börsenpläne ab Dienstag neue und bestehende Aktien zum Stückpreis von 25 bis 29 Euro zur Zeichnung an.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.344,54 +1,1% +16,0% DAX-Future 23.476,00 +1,0% +12,9% XDAX 23.352,64 +1,0% +16,5% MDAX 29.618,15 +1,0% +14,6% TecDAX 3.744,51 +0,4% +9,1% SDAX 16.198,16 +0,5% +17,6% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,09% +20 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 8 30 2 2.191,8 29,4 80,7 MDAX 37 12 1 431,8 22,6 33,8 TecDAX 19 11 0 681,5 14,8 27,4 SDAX 40 25 5 170,7 10,8 11,9 ===

May 05, 2025 11:51 ET (15:51 GMT)

