Fed, DAX, Palantir & Microsoft: Börse zwischen Rallye & Risiko - Marktausblick

Mit einem starken Arbeitsmarkt im Rücken und robusten Inflationsdaten ist keine Eile geboten, doch über den Ölpreis nahe dem Jahrestief wird schon eine Verlangsamung der Weltwirtschaft eingepreist. Dieser entgegenzuwirken, könnte eine Strategie der Fed sein, die dann am Mittwoch ihre Sitzungsergebnisse veröffentlicht.

In Summe gewann der Nasdaq in der Vorwoche über 3 Prozent hinzu und konnte die 20.000er-Marke zurückerobern. beim marktbreiten S&P500 wurde die 50-Tagelinie zurückerobert und der Dow Jones steht sehr solide über 41.000 Punkten. Sehr gute Voraussetzungen also, um weiter stark in den Mai zu starten und ggf. die alte Börsenweisheit "Sell in may..." dieses Jahr zu ignorieren.

Unser DAX startete nach dem Feiertag am Donnerstag und dem Brückentag zum Wochenausklang entsprechend stark in die neue Woche und konnte nun schon 10 Tage in Folge Gewinne verbuchen. Damit übersprang er nicht nur die runde 23.000er-Marke, sondern näherte sich auch auf rund 1 Prozent seinem Allzeithoch an. Die Aussicht auf baldige Maßnahmen der neuen Bundesregierung unter Friedrich Merz, der in dieser Woche sein Amt als Bundeskanzler antritt, wird mit der Aussicht auf einen "Deal" zwischen Europa und den USA als Treiber gesehen.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Bei beiden großen Indizes konnte Microsoft mit einer Platzierung in den Top-Werten glänzen. Der Software-, Cloud- und Hardwarespezialist profitierte vor allem beim Wachstum des Cloud-Business und ist, verglichen mit den anderen Tech-Schwergewichten der Mag7-Gruppe, in diesem Jahr auch der stärkste Wert bisher. Überholt Microsoft bald Apple bei der Marktkapitalisierung? Meta ist dem Konzern in Sachen Nutzerbasis auf jeden Fall direkt auf den Fersen. Auch hier hellte sich das Chartbild deutlich auf und die KI-Investitionen tragen erste Früchte.

Einer der Anlegerlieblinge in 2024 war Palantir. Nach dem Kursrückgang kam auch die Erinnerung an diesen Fakt zurück, denn die Aktie zog seit dem Korrekturtief um sagenhafte 80 Prozent an. Damit steht Palantir kurz vor den Quartalszahlen heute Abend knapp unter dem Allzeithoch!

Auch in der Nähe der Hochs und vor Quartalszahlen notiert die UBER-Aktie. Der Fahrdienstleiter ist weltweit schon lange das Novum, sodass hier auch entsprechend hohe Erwartungen im Vorfeld kursieren. Ob diese erfüllt werden, sehen wir am Mittwochabend.

Mehrere Chipwerte, wie AMD oder Supermicro Computer, melden ebenfalls ihre Bilanzdaten. Qualcomm hat dies bereits getan und litt dabei etwas unter dem sinkenden Bedarf von Apple als Abnehmer. Nur 70% der iPhones haben noch einen Qualcomm-Chip und deren Umsatzsteigerung flacht ab, sodass die Aktien an Wert verlieren.

Recht stabil präsentiert sich McDonalds. Die Aktie analysieren wir noch einmal vor dem Hintergrund der geringen Volatilität und der hohen Dividenden, welche für Anleger:innen manchmal schmackhafter als die Produkte sind.

Als weiteren Highflyer nahmen wir noch DexCom auf, die weiteres Wachstum präsentierten und für 750 Millionen US-Dollar eigene Aktien am Markt zurückkaufen. Dies kam sehr gut an, die Aktien zogen zweistellig an.

