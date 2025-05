© Foto: Yan Zhihong - dpa

Der Taiwan-Dollar erlebt seinen stärksten Anstieg seit Jahrzehnten - befeuert durch Spekulationen über einen möglichen US-Handelsdeal und massive Kapitalverschiebungen.Der Taiwan-Dollar (TWD), der sich gewöhnlich nur minimal gegenüber dem US-Dollar bewegt, hat in den letzten Tagen einen beispiellosen Höhenflug erlebt. Während die Devise bereits am Freitag mit einem Plus von 3 Prozent den stärksten Tageszuwachs seit 1988 verzeichnet hatte, ging es am Montag sogar um bis zu 5 Prozent aufwärts. Diese Entwicklung hat nicht nur die Finanzmärkte überrascht, sondern auch Spekulationen über mögliche politische Hintergründe entfacht. Ein wesentlicher Treiber dieser Aufwertung ist die Reaktion …