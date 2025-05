Sitetracker, global führend im Bereich Asset Lifecycle Management, hat heute eine erhebliche Erweiterung seiner Operations and Maintenance (O&M)-Lösung bekannt gegeben. So stärkt Sitetracker seine führende Position als End-to-End-Plattform, mit deren Hilfe Asset-Eigentümer und Vertragspartner kritische Infrastruktur planen, erstellen, betreiben und warten können.

Da Infrastruktur-Netzwerke immer komplexer werden aufgrund der Energiewende, durch KI bedingten Energiebedarf und digitale Infrastruktur sowie die globale Vernetzung , stehen Teams für Betrieb und Wartung immer mehr unter Druck. Assets werden oft an entfernten Orten bereitgestellt, Teams müssen mit geringeren Mitteln mehr erreichen und die Wahrscheinlichkeit für Fehler steigt. Der Erfolg ist jetzt abhängig von intelligenten, skalierbaren Tools, die auf jeder Stufe ein sicheres, effizientes und proaktives Asset Management gewährleisten.

"Operationen und Wartung gehören nicht mehr ins Back Office sie sind für den ROI und die Zuverlässigkeit der kritischen Infrastruktur unerlässlich geworden," sagte Giuseppe Incitti, CEO von Sitetracker. "Unsere erweiterte O&M-Lösung stellt sicher, dass unsere Kunden über Tools für die Wartung und den Schutz von Assets verfügen, in die sie investiert haben und das mit Intelligenz, Sicherheit und Geschwindigkeit."

Zur Unterstützung von Teams für Betrieb und Wartung führt Sitetracker einige neue Funktionen ein, die den Wert der bestehenden O&M-Lösung erhöhen:

Flexibilität und operative Effizienz steigern mit einem neuen, intelligenten Agent für Job-Planung, der die Zuweisung von Arbeit vereinfacht. Das resultiert darüber hinaus in besseren Web-Inventar-Workflows, da das Auffinden und die Nachverfolgung von Teilen vereinfacht werden. Dank der intelligenten Gruppierung von Aufgaben können Teams auch komplexe Wartungsarbeiten gut planen und unnötige Verzögerungen vermeiden.

mit einem neuen, intelligenten Agent für Job-Planung, der die Zuweisung von Arbeit vereinfacht. Das resultiert darüber hinaus in besseren Web-Inventar-Workflows, da das Auffinden und die Nachverfolgung von Teilen vereinfacht werden. Dank der intelligenten Gruppierung von Aufgaben können Teams auch komplexe Wartungsarbeiten gut planen und unnötige Verzögerungen vermeiden. Sicherheit an erster Stelle durch die Einbettung von kritischen Sicherheitsprotokollen direkt in Workflows, wodurch der Zugriff vereinfacht wird. Neue Funktionen wie die Analyse der Jobsicherheit, automatisiertes Check-in/out von Sites, und Warnmeldungen, die durch bestimmte Faktoren, wie harsche Wetterbedingungen, Umweltrisiken wie Skorpione, Echtzeit-Sicherheits-Pings und sonstige Notmeldungen ausgelöst werden, helfen, Teams vor Ort zu schützen und Risiken zu verringern.

durch die Einbettung von kritischen Sicherheitsprotokollen direkt in Workflows, wodurch der Zugriff vereinfacht wird. Neue Funktionen wie die Analyse der Jobsicherheit, automatisiertes Check-in/out von Sites, und Warnmeldungen, die durch bestimmte Faktoren, wie harsche Wetterbedingungen, Umweltrisiken wie Skorpione, Echtzeit-Sicherheits-Pings und sonstige Notmeldungen ausgelöst werden, helfen, Teams vor Ort zu schützen und Risiken zu verringern. Werkstätten funktionsfähig halten mithilfe von präventiven Wartungstools, die wiederkehrende Serviceleistungen basierend auf der tatsächlichen Erledigung von Aufgaben automatisieren was die Lebensdauer von Assets erhöht, Stillstand minimiert und teure Reparaturen vermeidet.

mithilfe von präventiven Wartungstools, die wiederkehrende Serviceleistungen basierend auf der tatsächlichen Erledigung von Aufgaben automatisieren was die Lebensdauer von Assets erhöht, Stillstand minimiert und teure Reparaturen vermeidet. Hochwertige Arbeit und schnelle Korrekturen durch KI-unterstützte Computerüberwachung Fotoanalyse, die Aufnahmen vor Ort auf Qualität und Kontext der Quelle untersucht, Prozesse verbessert und die Inspektion und Überprüfung von Fotos automatisiert.

durch KI-unterstützte Computerüberwachung Fotoanalyse, die Aufnahmen vor Ort auf Qualität und Kontext der Quelle untersucht, Prozesse verbessert und die Inspektion und Überprüfung von Fotos automatisiert. Serviceleistung nachverfolgen und Rechenschaftspflicht durchsetzen mit robusten Tools für das Management von SLAs und Verträgen, die direkt mit den Workflows vor Ort verbunden sind. Sitetracker misst wichtige Kennzahlen wie durchschnittliche Zeitspanne bis zur Reaktion und Reparatur sowie die SLA-Compliance von Kunden und Vertragspartnern so können Teams bessere Entscheidungen auf Datenbasis über ihre Strategien zur Wartung von Assets treffen.

mit robusten Tools für das Management von SLAs und Verträgen, die direkt mit den Workflows vor Ort verbunden sind. Sitetracker misst wichtige Kennzahlen wie durchschnittliche Zeitspanne bis zur Reaktion und Reparatur sowie die SLA-Compliance von Kunden und Vertragspartnern so können Teams bessere Entscheidungen auf Datenbasis über ihre Strategien zur Wartung von Assets treffen. Mehr Erkenntnisse über Assets erlangen durch Asset-Hierarchien, Geo-Daten und erweiterte Berichtsfunktionen, die Ereignisse im Lifecycle miteinander verbinden angefangen beim Datum der Installation über Wartungspläne, Kosten und Garantien. So können Unternehmen leistungsschwache Lieferanten ausmachen und ihren Output langfristig optimieren.

durch Asset-Hierarchien, Geo-Daten und erweiterte Berichtsfunktionen, die Ereignisse im Lifecycle miteinander verbinden angefangen beim Datum der Installation über Wartungspläne, Kosten und Garantien. So können Unternehmen leistungsschwache Lieferanten ausmachen und ihren Output langfristig optimieren. Optimierung des gesamten Betriebs mit einer O&M-Lösung, die Assets in den Mittelpunkt stellt und Formen, Sicherheit, Prävention, Inventar und korrigierende Wartung auf einer Plattform bündelt. Sitetracker unterstützt sowohl hohe Volumina als auch viele Assets pro Produktionsstätte durch Standardisierung von Prozessen und durch leistungsstarke Vorlagen und Workflows, ergänzt durch eine nutzerfreundliche, mobile Bedienung.

"Dank der O&M-Funktionen von Sitetracker können unsere Teams den Betrieb deutlich optimieren. Sie haben nun Einblick in alle Arten von Arbeit sei es proaktiv oder reaktiv. Mit Echtzeitdaten, zentraler Planung und Verknüpfung mit unseren Finanzsystemen haben wir die Zykluszeiten und Zeitspannen bis zur Rechnungsstellung erheblich verringert." Dan Berman, CIO, Smartlink

"Seit wir mit Sitetracker den Betrieb und die Wartung unserer gesamten Ladestation managen, haben wir viel mehr Einblick und Kontrolle. Unsere O&M-Projektplanung erstellt automatisch die Jobs für die kommenden fünf Jahre. So können wir Vertragsunternehmen und Kosten gut planen. Wir nutzen Sitetracker's Ticketing-System für die Verwaltung von Störungsbesuchen, die nahtlos Jobs zugeordnet werden und in unsere Finanzabläufe integriert sind. Sitetracker ist für uns ein wertvolles Tool, um unser Netzwerk auszubauen und zu warten." Sebastian Hymas, Head of Business Operations, Evyve

Mit Sitetracker erhalten Kunden nicht nur Best-in-Class O&M sie erhalten eine komplett verbundene Lösung für den Asset Lifecycle, der Planung, Konstruktion, Operationen und Finanzen verknüpft. So werden Silos beseitigt und die Datenkontinuität gesichert. Das Unternehmen verfügt darüber hinaus über eine sichere Datenquelle, was smartere Entscheidungen, eine schnellere Ausführung und eine bessere Leistung bedingt. Schritthalten bei steigenden Anforderungen an die globale Infrastruktur ist somit gewährleistet.

