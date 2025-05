(neu: aktuelle Kurse, weitere Details)



NEW YORK (dpa-AFX) - Auf einem Rekordhoch der Aktien von Berkshire Hathaway zieht sich die Investorenlegende Warren Buffett aus dem operativen Geschäft der Anlagegesellschaft zurück. Nachdem die Papiere am Freitag eine Bestmarke erreicht hatten, nahmen Anleger die Ankündigung am Montag zum Anlass, Kursgewinne mitzunehmen.

So sackten die umsatzstarken B-Aktien im Mittagshandel an der Wall Street um etwas mehr als vier Prozent auf 516,5 Dollar ab. Die weniger liquiden, aber viel beachteten A-Aktien verloren rund fünf Prozent auf 775.000 Dollar. Für das laufende Jahr stehen damit aber immer noch Gewinne von jeweils knapp 14 Prozent zu Buche.

Auf lange Sicht zählt die A-Aktie zu den erfolgreichsten US-Standardwerten. Von 1965 bis Ende 2024 legte das Papier jährlich im Schnitt um knapp 20 Prozent zu und damit doppelt so stark wie der breit aufgestellte US-Aktienindex S&P 500 . Das Kursplus der Berkhsire-A-Anteile liegt in den 60 Jahren bis Ende 2024 bei rund 5,5 Millionen Prozent - das heißt, das Papier zog von knapp zweistelligen Kursen bis Ende 2024 auf 680.290 Dollar an.

Mit den Kursgewinnen aus dem laufenden Jahr liegt der Kursanstieg bei mehr als 6 Millionen Prozent. Da die A-Aktie nie gesplittet wurde, bildet sich der massive Anstieg in den mittleren sechsstelligen Kurs ab. Die Papiere sind damit die teuersten Aktien der Welt. Von ihnen werden wegen des hohen Preises nur wenige am Tag gehandelt. Um den Einstieg bei der Beteiligungsgesellschaft oder den Übertrag von A-Papieren auf die Erben zu erleichtern, wurde Mitte der 90er-Jahre die B-Aktie eingeführt.

Auch in den vergangenen Monaten und Jahren schnitten die Berkshire-Anteile deutlich besser als der S&P 500 ab. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Wert der Anteile fast verdreifacht, während der Index lediglich um knapp 100 Prozent zulegte. Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 1,1 Billionen Dollar ist die Beteiligungsgesellschaft derzeit das siebt wertvollste US-Unternehmen. Buffett ist der größte Anteilseigner - sein Vermögen wird von Bloomberg auf knapp 170 Milliarden Dollar taxiert. Damit zählt er zu den reichsten Menschen der Welt.

Der legendäre US-Investor will nach mehr als einem halben Jahrhundert die Führung seiner Holding Berkshire Hathaway abgeben. Er werde dem Verwaltungsrat vorschlagen, zum Jahresende seinen designierten Nachfolger Greg Abel auf den Spitzenposten zu heben, sagte der 94-Jährige am Wochenende auf der Aktionärsversammlung von Berkshire.

Das "Orakel von Omaha" trete nun ab, schrieb Analyst Brian Meredith von der schweizerischen Bank UBS. In dem Ort im Bundesstaat Nebraska hat die Holdinggesellschaft ihren Sitz. Buffetts Rückzug und die Übergabe des Stabs an den neuen Chef Greg Abel seien zwar als solche keine Überraschungen, wohl aber der Zeitpunkt. Buffett übergebe ein Unternehmen, das mittlerweile weniger auf seine Investmentexpertise angewiesen sei. Das Portfolio umfasse ein breites Spektrum führender Branchen und erwirtschafte hohe Barmittel.