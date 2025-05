Elemental Machines, die intelligente Betriebsplattform für moderne Labore und Fertigungsanlagen, gab heute die Ernennung von Rob Estrella zum neuen Chief Executive Officer bekannt. Estrella war zuvor als Senior Vice President und Head of Commercial tätig und tritt die Nachfolge von Ed Seguine an, der das Unternehmen nach einer Phase des kontinuierlichen Rekordwachstums erfolgreich geführt hat.

Unter der Führung von Ed Seguine und dank der kommerziellen Vision von Rob Estrella hat Elemental Machines in mehreren Quartalen in Folge Rekordzahlen erzielt, seine Plattformfähigkeiten ausgebaut und seinen Kundenstamm auf führende Unternehmen in den Bereichen Biopharma, Biotechnologie und Laborinnovation erweitert.

"Es war mir eine Ehre, Elemental Machines in dieser spannenden Wachstumsphase zu begleiten", sagte Seguine. "Rob hat maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen, und ich habe vollstes Vertrauen in seine Führungsqualitäten, während das Unternehmen weiter wächst."

Estrella bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Life Sciences und Unternehmensplattformtechnologien in seine neue Position ein, darunter Führungspositionen in den Bereichen Geschäftsstrategie, Vertrieb und Kundenbindung. Seit seinem Eintritt bei Elemental Machines hat Rob eng mit Führungskräften und Produktteams zusammengearbeitet, um Lösungen zu entwickeln, die die Compliance optimieren, die Betriebskosten senken und die Transparenz im Labor erhöhen.

"Ich fühle mich geehrt, diese Position zu übernehmen und auf dem unglaublichen Fundament aufzubauen, das Ed und das Team geschaffen haben", sagte Estrella. "Dies ist keine Abkehr von unserer Strategie. Es ist eine Fortsetzung unserer Mission, größere Probleme im Bereich der Laborbetriebsintelligenz zu lösen und unseren Kunden mit der gleichen Energie, Transparenz und dem gleichen Vertrauen zu dienen, für die wir bereits bekannt sind."

Sridhar Iyengar, Gründer und Chief Strategy Technology Officer, fügte hinzu: "Ed hat mit seiner Führungsstärke das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist, und wir sind ihm für seine Beiträge sehr dankbar. Mit seinem tiefen Verständnis für unsere Kunden, unsere Plattform und unsere Mission ist Rob die perfekte Wahl, um Elemental Machines in die nächste Wachstumsphase zu führen."

Mit diesem Wechsel wird Elemental Machines seinen aktuellen Kurs fortsetzen und seine Laborbetriebsplattform weiter ausbauen, um Life-Science-Labore und Fertigungsanlagen dabei zu unterstützen, von einer reaktiven Problemlösung zu einer proaktiven, datengestützten Entscheidungsfindung überzugehen.

Über Elemental Machines

Elemental Machines' intelligente Betriebsplattform nutzt die besten Technologien des Internets der Dinge (IoT) und maßgeschneiderte Hardware-/Softwarelösungen, um Betreibern in den Bereichen Biowissenschaften, Biopharma-Labore, Biobanken, Analyselabore und Fertigungsanlagen umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Durch die Verbindung der physischen und digitalen Welt vereinfacht, optimiert und erweitert die Plattform die Betriebsabläufe. Führende Unternehmen aus den Bereichen Wissenschaft, Anlagenbau und Technologie vertrauen auf das Ökosystem von Elemental Machines, um Erkenntnisse zu gewinnen, die Innovationen beschleunigen, Ergebnisse vorhersagen und den Übergang von reaktivem zu proaktivem Management ermöglichen. Mit skalierbaren Lösungen vom Inkubator bis zum Unternehmen, maßgeschneiderten Integrationen für die individuellen Anforderungen jedes Betriebs und einem breiten Ökosystem von Partnerschaften gewährleistet Elemental Machines operative Exzellenz und die Zukunftssicherheit von Labor- und Fertigungsprozessen.

