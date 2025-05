© Foto: Michael Kappeler - dpa

Hinter hohen Mauern und heiligen Fassaden: Der Vatikan verwaltet Milliarden - in Londoner Luxusimmobilien, Fonds und Anleihen. Ein Blick in die Schatzkammer des Papstes.Der Vatikan ist nicht nur das spirituelle Zentrum der katholischen Welt, zugleich ist der kleinste allgemein anerkannte Staat der Erde ein bedeutender Akteur auf den globalen Finanzmärkten. Neben den unermesslichen Kunstschätzen, die vor allem in den Vatikanischen Museen ausgestellt sind, verfügt der Vatikan über Tausende Immobilien, Gold-Reserven, aber auch Investments in Aktien und Fonds im Milliardenvolumen. Verwaltet wird das Vermögen durch die Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls (APSA) und das Istituto per le Opere …