Solanas stausichere Layer-2 Solaxy erzielt mit ICO 33 Mio. $

Über die vergangenen sieben Tage konnte der Vorverkauf der Solana-Skalierungslösung Solaxy eine weitere Million US-Dollar einwerben. Somit kommt das Fundraising mittlerweile auf 33,31 Mio. USD.

Solaxy möchte als erste Layer-2 für Solana die Probleme im Zusammenhang mit der Netzwerküberlastung beheben, welche die Blockchain während einer hohen Nachfrage lange Zeit eingeschränkt haben.

Zudem etabliert sich das Netzwerk weiter, während die Anmeldungen für ETFs ebenso wie das institutionelle Interesse zunehmen. Um dem Ansturm auf die Blockchain gerecht zu werden, wird eine skalierbare Infrastruktur benötigt. Dabei soll Solaxy die Hauptkette entlasten und somit bei Lastspitzen für schnelle und günstige Transaktionen sorgen.

Sofern Solana das von VanEck gesetzte Kursziel von 520 USD erreichen sollte, muss es auch die hohe Belastung aushalten. Genau aus diesem Grunde wurde Solaxy entwickelt, um die Layer-1 zu befähigen.

Derzeit können die $SOLX-Coins für einen Preis von 0,001714 USD gekauft werden. Allerdings hat das Verkaufstempo zuletzt noch einmal zugenommen. Somit könnte es nun also die letzte Chance sein, um die Token im Vorverkaufsangebot zu erwerben.

Solana-ETFs sollen in den USA im Jahr 2025 zu 90 % genehmigt werden

Bereits im vergangenen Jahr kam es in den USA zu mehreren Zulassungen von Krypto-ETFs wie für Bitcoin und Ethereum. Inzwischen stehen diese für eine Reihe von Altcoins bevor, zu denen unter anderem Ripple, Dogecoin, Litecoin, Chainlink und vor allem Solana gehören.

Bereits jetzt gibt es einige SOL-ETF-Anträge wie von VanEck, 21Shares, Bitwise und Canary Capital. Diese wurden schon im Februar dieses Jahres in das offizielle Bundesregister eingetragen. Fortan verbleiben für die Wertpapieraufsichtsbehörde noch 154 Tage, was dem 16. Oktober entspricht.

Laut Bloomberg Intelligence besteht derzeit für Solana und Litecoin eine Chance von 90 %, dass die Exchange-Traded Funds noch im Jahr 2025 genehmigt werden. Dies könnte neben dem SOL-Kurs auch die Netzwerkaktivität steigern.

Es gibt jedoch noch einige weitere beachtenswerte Entwicklungen für das Solana-Ökosystem. So ist unter anderem die Marktkapitalisierung der Stablecoins über die Marke von 13 Mrd. USD (TVL) gestiegen. Dies verdeutlicht das zunehmende Vertrauen und die Akzeptanz der Blockchain.

Zudem folgen immer mehr Unternehmen der Strategie von Michael Saylor und seiner Aktiengesellschaft Strategy, indem sie anstelle von Bitcoin stattdessen Solana kaufen. Dies sind unter anderem Sol Strategies und Janover, welche Ende des vergangenen Monats ihre SOL-Bestände aufgestockt haben.

Somit bieten sie Interessierten schon eine frühe Investmentoption, bevor die Zulassung der ETFs erfolgt. Zudem zeigt das institutionelle Engagement, dass Solana auch das Interesse außerhalb der Krypto-Community auf sich zieht.

Solaxy stellt für das Ökosystem einen Überlastungsschutz und einen zweiten Motor dar, welcher die Verarbeitungsleistung ohne Beeinträchtigung der Geschwindigkeit und der niedrigen Kosten steigert.

Die Layer-2 wird darauf ausgelegt, Transaktionen mit hohem Volumen außerhalb der Layer-1 zu verarbeiten und dann auf dieser zu sichern. Somit soll das Ökosystem darauf vorbereitet werden, die nächste 1 Mrd. Nutzer anzuziehen.

Wie kann Solaxy von der hohen Netzwerklast von Solana profitieren?

Das Wachstum von Solana hat ein neues Ausmaß angenommen, welches durch die ETFs und das mithilfe der Tausenden von Entwicklern schnell expandierende Ökosystem noch beschleunigt wird. Daher ist es zu erwarten, dass der Druck auf die Blockchain noch weiter zunehmen wird.

An dieser Stelle soll Solaxy helfen, welches die überschüssigen Transaktionen aus dem Mainnet fernhält. Somit kann Solana auch bei einer hohen Netzwerklast weiterhin schnell, günstig und skalierbar laufen.

Daher wird wahrscheinlich auch die Bedeutung von Solaxy mit der Zunahme der Netzwerklast steigen. Auf diese Weise soll jede Überlastung mehr Durchsatz, Protokollgebühren und Nutzen in die Solaxy-Wirtschaft treiben. Deshalb stellt es mehr als die Unterstützung des Backends, sondern eine Wette auf die Zukunft von Solana dar.

Weil sich Entwickler und Coin-Schöpfer von etwa DeFi-Anwendungen, Spielen und Memecoins wie von der Trump-Familie Solaxy widmen, um für bessere Konditionen zu sorgen, nehmen auch die Bedeutung und die Nachfrage nach dem eigenen $SOLX-Coin mit der gesteigerten Nutzung zu.

Im Unterschied zu vom Hype getriebenen Assets kann Solaxy für eine echte Nachfrage sorgen, welche von dem Mainnet stammt, das Ethereums Dominanz bei der Anzahl von Smart Contracts herausfordert, wobei die Nutzungsdaten schon jetzt bei Weitem überragen. Dabei kann Solaxy mit dem skalierendem Solana wachsen.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1915093774449213913

Warum kann der Solaxy-Presale jede Woche mehr als 1 Mio. USD erzielen?

Zum aktuellen Zeitpunkt wirbt der Vorverkauf von Solaxy über 1 Mio. USD pro Woche ein, was ebenso wie die bereits erzielte Summe beachtliche Leistungen sind, welche auf etwas Großes hindeuten. Schließlich erkennen immer mehr, was Solaxy für Solana entwickelt.

Allerdings handelt es sich dabei nicht nur um aufmerksame Kleinanleger, sondern es gibt auch Hinweise darauf, dass das "smart money" ebenfalls an Solaxy Gefallen gefunden haben könnte. Denn sie haben möglicherweise erkannt, dass die Überlastungsprobleme von Solana real sind und dringend eine Lösung benötigen, insbesondere, da die Last noch zunehmen wird.

Solaxy positioniert sich als die einzige Layer-2, welche das Problem löst. Aufgrund dieser fundamentalen Gründe konnte sich der Vorverkauf auch so erfolgreich entwickeln. Zudem handelt es sich dabei nicht nur um ein Konzept.

Stattdessen sind die Entwickler mit ihrer Arbeit sehr transparent und veröffentlichen regelmäßig die neuesten Fortschritte und Vorhaben. Ebenso lassen sich die ersten Entwicklungen wie der Blockexplorer bereits online betrachten.

Die Layer-2 soll auf eine Geschwindigkeit von 10.000 TPS kommen. Außerdem wurde das SDK (Software Developer Kit) mit der richtigen CORS-Konfiguration aktualisiert. Zuletzt haben sie ebenso an der Behebung einiger Fehler gearbeitet, um das Rollup-Verhalten mit den Erwartungen der Layer-1 abzustimmen, was ein wichtiger Meilenstein war.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1913589604621713587

Einige werden von der Idee getrieben, dass ein Investment in Solaxy nun Vergleich mit Solana für 1 USD war. Als zweiter Motor des SOL-Ökosystems bietet er frühen Anlegern eine Chance, früh bei der nächsten Etappe des Ökosystemwachstums teilzunehmen, wobei das Potenzial nun noch einmal gesteigert wird.

So können Sie einen der letzten $SOLX-Coins im Presale kaufen

Zum aktuellen Zeitpunkt können die $SOLX-Coins für 0,001714 USD gekauft werden. Dieser Preis wird jedoch nur noch für rund eine Stunde verfügbar sein, da dann mit der nächsten Phase eine weitere Preiserhöhung erfolgt. Dabei wird die Marke von 34 Mio. USD möglicherweise schon in dieser Woche erreicht.

Damit Sie sich den aktuellen Preis noch sichern können, öffnen Sie die Solaxy-Website und verbinden danach eine Wallet. Danach lassen sich die $SOLX-Coins über den Staking-Pool einsetzen, um ein passives Einkommen von 121 % pro Jahr zu erhalten. Dieses wird an die Gesamtanzahl der im Pool befindlichen Token angepasst.

Eine hervorragende Lösung für die Teilnahme am Presale stellt die multifunktionale Best Wallet dar, welche mehrere Blockchains unterstützt und die Coins schon vor der Beanspruchungsphase im Portfolio zeigt.

