Endet die Mega-Erholungsrally heute doch nicht? Nach neun Gewinntagen in Folge hatte der S&P 500 am Montag zunächst eine Verschnaufpause eingelegt. Die großen Indizes waren fast 1 Prozent im Minus gestartet. Zuletzt, rund eine Stunde vor Handelsschluss in den USA, waren die Kursverluste im S&P 500 und Nasdaq 100 aber schon fast wieder ausgeglichen.Der Dow Jones lag sogar leicht im Plus.Grund für die anfängliche Verunsicherung: neue handelspolitische Drohgebärden aus Washington. US-Präsident Donald ...

