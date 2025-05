NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Da die Anleger dem Kerngeschäft des Autokonzerns immer noch einen negativen impliziten Wert zuschrieben, dürfte die Verbesserung der Geschäftszahlen ein Haupttreiber für die Bewertung bleiben, bevor die Töchter Audi und Porsche AG ihre Beiträge dazu leisteten, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 14:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / 14:28 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007664039