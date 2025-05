NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer starken Vorwoche sind die US-Aktienmärkte mit leichten Bremsspuren in die neue Börsenwoche gestartet. Dabei ging das Hin und Her der US-Regierung in puncto Zölle in eine weitere Runde. Die Aussicht auf Importzölle auf im Ausland produzierte Filme belastete vor allem die Kurse großer Medienkonzerne und Streaming-Anbieter.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 41.218,83 Punkten, nachdem er in der vergangenen Woche um drei Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 sank am Montag um 0,64 Prozent auf 5.650,38 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 0,67 Prozent auf 19.967,94 Punkte abwärts./edh/he

