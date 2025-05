Da sind die Zahlen! Palantir hat nach Börsenschluss in den USA seine Ergebnisse vorgelegt und von einer regelrechten Nachfrageexplosion im Bereich KI gesprochen. Die Umsatzprognose wurde angehoben. Die aktuellen Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten. Aus Sicht der Aktionäre gibt es trotzdem ein kleines Haar in der Suppe.Für das Geschäftsjahr 2025 stellt Palantir nun einen Umsatz von rund 3,9?Milliarden Dollar in Aussicht. Das wäre ein Plus von etwa 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuvor ...

