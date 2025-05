DJ NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 23.350 Pkt - Rüstungswerte gesucht

DOW JONES--Sehr hohe Umsätze in Rüstungswerten gab es im nachbörslichen Handel zu Wochenbeginn laut einem Händler von Lang & Schwarz. Die Anleger hätten hier verstärkt gekauft, so der Teilnehmer. Bei den Einzelwerten zogen Rheinmetall um 1 Prozent an und Renk verbesserten sich um 2 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.350 23.345 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

