Krypto News: Sind Michael Saylor und Strategy erneut auf Bitcoin-Kurs? Warum alles auf einen neuen Kauf hindeutet

Diese Woche startet im Kryptouniversum ruhig. Der Bitcoin notiert derzeit bei rund 94.400 US-Dollar, was ein leichter Verlust auf Wochensicht von 0,49 Prozent bedeutet. Der Fear and Greed Index kletterte wieder auf 49, was zwar immer noch neutral ist, aber deutlich näher an Greed (Gier) als an Fear (Angst). Allerdings gelang es dem Bitcoin seit etwa Mitte April erfolgreich die 90.000 US-Dollar Marke zu verteidigen. Einer, der diese Entwicklung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit Wohlwollen betrachtet, ist Michael Saylor, der Chairman von Strategy (ehem. MicroStrategy). Saylor richtete sein Unternehmen 2020 auf den BTC aus und bis jetzt geht seine Strategie voll auf. Derzeit hält Strategy insgesamt 553.555 US-Dollar, der durchschnittliche Kaufpreis dieser BTC beträgt durchschnittlich 68.459 US-Dollar. Der Buchgewinn für das erste Quartal 2025 liegt also etwa bei 4,1 Milliarden US-Dollar.

Steht der nächste Bitcoin Kauf von Strategy kurz bevor?

Dass Strategy wieder Bitcoin kauft, ist eigentlich sicher. Unklar ist nur der Zeitpunkt, also das "Wann". Auf X postete Saylor jetzt den Portfolio Tracker von Strategy beziehungsweise MicroStrategy. Dazu schrieb er sinngemäß "Zu viel blau, zu wenig Orange". Es könnte also durchaus sein, dass der nächste Bitcoin Kauf von Strategy kurz bevorsteht. Allerdings stößt die Bitcoin Akkumulation des Unternehmens nicht bei allen auf Gegenliebe. Für viele Investoren wirkt die Wette eher einseitig und mittlerweile ist der Aktienkurs von Strategy enger mit dem Bitcoinkurs verknüpft, als es so manchem lieb ist. Fällt der Kurs, sinkt auch der Aktienwert. Zudem birgt diese Strategie auch ein gewisses Risiko, denn Strategy hat mittlerweile Schulden in Milliardenhöhe. Sollte der Bitcoin Kurs langfristig stagnieren oder fallen, könnte das durchaus zu einer existenziellen Bedrohung werden. Die Macher von BTC Bull Token haben ihren Coin ebenfalls eng mit dem Bitcoin Kurs verbunden. Allerdings ohne die Risiken von Strategy.

Too much blue, not enough orange. pic.twitter.com/s1L6tWfC14 - Michael Saylor (@saylor) May 4, 2025

Bitcoin Kurs steigt - BTC per Airdrop bekommen

Zum einen hat der BTCBULL selbst ein enormes Potenzial zu explodieren, sobald der Token an den Börsen gelistet wird. Mit seinem Presale hat das Projekt bis jetzt rund 5,3 Millionen US-Dollar bei den Early Bird Investoren eingesammelt. Zum anderen bekommen die Inhaber des Tokens echte Bitcoin per Airdrop, sobald der BTC bestimmte Kursziele erreicht. Der erste Kursmeilenstein liegt bei 150.000 US-Dollar. Danach geht es in 50.000er Schritten weiter, also bei 200.000 US-Dollar, 250.000 US-Dollar und so weiter bis zu einem Bitcoin Kurs von 1 Million US-Dollar. Alles, was man dafür tun muss, ist BTCBULL Token in seiner Wallet zu halten. Die Höhe des Airdrops richtet sich nach der Anzahl der BTCBULL, die sich in der Wallet befinden.

BTCBULL: Burning und Staking

Das BTC Bull Token Team hat ihrem Coin außerdem eine Burningfunktion eingebaut, die ebenfalls beim Erreichen bestimmter Kursziele ausgelöst wird. Das erste Burningevent findet bei einem BTC Kurs von 125.000 US-Dollar statt. Danach geht es ebenfalls in 50.000 Dollar Schritten weiter. Early Bird Investoren haben obendrein die Möglichkeit, ihre gekauften BTCBULL passiv zu akkumulieren, denn der Token kann gestaked werden. Aktuell sind 1,3 Milliarden BTCBULL im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 77 Prozent. Der Coin kann derzeit noch im Presale gekauft werden, wobei die Betonung auf "Noch" liegt, denn es häufen sich die Anzeichen, dass der Vorverkauf auf die Zielgerade einbiegen könnte. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,002495 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT, Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. Um Early Bird Investor zu werden, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden.

