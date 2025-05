Bitcoin unter Druck: Droht ein massiver Abverkauf bei 100.000 US-Dollar?

Zuletzt hat sich der Bitcoin-Kurs deutlich von seinem Abverkauf erholt. Von unter 75.000 US-Dollar ging es bis auf 95.000 US-Dollar nach oben. Doch nun droht möglicherweise neuer Verkaufsdruck für die Mutter aller Kryptowährungen, wenn man aktuellen On-Chain-Daten Glauben schenken darf.

Wale könnten bald Gewinne realisieren

Denn nun könnte es dazu kommen, dass Bitcoin-Wale nach dem deutlichen Kursanstieg ihre unrealisierten Gewinne realisieren. "Derzeit liegen die nicht realisierten Gewinne bei rund 150 Milliarden US-Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit Februar", so eine Analyse der OnChainSchool. Auch Daten von CryptoQuant bestätigen dies, denn seit April sind die nicht realisierten Gewinne der Wallets mit 1.000 bis 10.000 Bitcoin um 38 Prozent gestiegen.

Weiter hieß es von der OnChainSchool: "Historisch gesehen neigen die Wale dazu, Gewinne mitzunehmen, wenn sich die Gewinne dem Bereich von 200 Milliarden US-Dollar nähern, was in der Regel das Wachstum des Vermögenswerts verlangsamt." Dementsprechend ist bei einem weiteren Kursanstieg beim Bitcoin aufkommender Verkaufsdruck nicht auszuschließen. Laut vielen charttechnischen Analysen könnte dabei insbesondere die Marke von 100.000 US-Dollar im Fokus stehen, die als psychologisch wichtige Verkaufsschwelle gilt.

Langfristige Prognosen bleiben bullisch

Doch trotz des drohenden Verkaufsdrucks durch Gewinnmitnahmen der Wale hat sich kürzlich der bekannte Experte Arthur Hayes sehr optimistisch für den weiteren Kursverlauf des Bitcoins geäußert. Der CIO von Maelstrom erwartet bis 2028 einen BTC-Kurs von einer Million US-Dollar.

Diese zugegebenermaßen verwegene These begründete Hayes im Rahmen seines Auftritts mit einer von ihm erwartbar stark steigenden Liquidität. Denn laut seiner Überzeugung müssen die USA in den kommenden Jahren erneut sehr stark die Geldpresse anschmeißen, um den hohen Investitionsbedarf, die eigene defizitäre Haushaltspolitik und einiges mehr decken zu können. Schon in der Vergangenheit hatten dabei starke Liquiditätsprogramme für steigende Assetpreise gesorgt. Dementsprechend geht Hayes davon aus, dass die Kurse von Bitcoin, Aktien & Co. infolge solcher Maßnahmen deutlich anziehen könnten.

