Bitcoin auf dem Weg zur Million: Experten prognostizieren Preisexplosion bis 2028

Aktuell kämpft der Bitcoin-Preis damit, über die Marke von 100.000 US-Dollar auszubrechen. Mit einem aktuellen Kurs von 95.000 US-Dollar liegt die magische Marke wieder in Reichweite für die Mutter aller Kryptowährungen. Doch nach den Prognosen renommierter Experten der Krypto-Szene könnte sich der Fokus in nur drei Jahren von 100.000 US-Dollar auf eine Million US-Dollar verlagern.

Arthur Hayes prognostiziert parabolischen Anstieg

Laut Arthur Hayes, CIO von Maelstrom, steht dem Bitcoin bald ein parabolischer Anstieg bevor. Dies war die Hauptaussage seiner Keynote Speech auf der Token2049-Konferenz in Dubai. Der Experte rät aktuell dazu, auf alles zu setzen, was an den Märkten handelbar ist - Aktien, Kryptowährungen und mehr.

Diese durchaus verwegene These begründet Hayes mit einer von ihm erwartbar stark steigenden Liquidität. Seiner Überzeugung nach müssen die USA in den kommenden Jahren erneut massiv die Geldpresse anwerfen, um den hohen Investitionsbedarf, die defizitäre Haushaltspolitik und weitere finanzielle Herausforderungen bewältigen zu können. Schon in der Vergangenheit hatten starke Liquiditätsprogramme für steigende Assetpreise gesorgt, und Hayes geht davon aus, dass die Kurse von Bitcoin und anderen Assets infolge solcher Maßnahmen deutlich anziehen könnten.

Weitere namhafte Experten mit bullischen Prognosen

Nicht nur Hayes zeigt sich extrem optimistisch für den weiteren Kursverlauf des Bitcoins. Ebenfalls sehr positiv äußerte sich kürzlich die bekannte Fondsmanagerin Cathie Wood. In einem aktualisierten Research-Paper schrieb die Star-Investorin, dass in ihrem Bull-Case der Bitcoin ein Kurswachstum von 72 Prozent pro Jahr erreichen und dementsprechend bis 2030 auf 2,4 Millionen US-Dollar klettern könnte.

Als Treiber für diese Entwicklung sieht Wood insbesondere weitere Investitionen von institutionellen Anlegern sowie den sich weiter etablierenden Status des Bitcoins als digitales Gold. Im Basisszenario ihrer Berechnungen rechnet sie mit einem Kurs von 1,2 Millionen US-Dollar. Selbst in ihrem pessimistischsten Szenario sieht die Expertin immerhin 500.000 US-Dollar als realistisch an. Allerdings werden sowohl Hayes als auch Wood in der Branche als ausgesprochene "Perma-Bullen" angesehen.

Bitcoin Bull Presale profitiert von optimistischen Prognosen

Für Anleger, die ebenso optimistisch für den weiteren Kursverlauf bei Bitcoin sind, könnte das neue Bitcoin Bull Projekt eine interessante Option darstellen. Bitcoin Bull ist ein Memecoin, der sich optisch und durch ein ausgeklügeltes Belohnungssystem an den Kursverlauf von Bitcoin gekoppelt hat.

Das Projekt bietet ein Belohnungssystem, bei dem Token Burns und Airdrops von echten Bitcoins erfolgen, wenn die Mutter aller Kryptowährungen bestimmte Kursziele erreicht. Konkret sieht der Ablauf vor, dass bei 125.000 US-Dollar eine Token-Verbrennung stattfindet, bei 150.000 US-Dollar ein BTC-Airdrop, und so weiter bis hin zu einem großen BTCBULL-Airdrop bei 250.000 US-Dollar. Angesichts dieser Perspektive hat Bitcoin Bull bereits mehr als fünf Millionen US-Dollar an Anlegergeldern im Presale eingesammelt, wodurch die nächste Preiserhöhung kurz bevorsteht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.