XRP Preisanalyse: Warum 10.000 US-Dollar unrealistisch sind

In der XRP-Community kursiert seit längerer Zeit eine optimistische Preisprognose von 10.000 US-Dollar pro Coin. Diese Zahl taucht regelmäßig in Social-Media-Posts und bei Influencern auf und hat sich tief in der Community verankert. Doch wie realistisch ist dieses Kursziel wirklich? Eine aktuelle Analyse könnte für viele Anleger enttäuschend sein.

Realistisches Potenzial von XRP

Tatsächlich ist ein Anstieg auf 10.000 US-Dollar bei XRP in näherer Zukunft extrem unrealistisch. Vom aktuellen Preis bei 2,13 US-Dollar entspräche dies einem Anstieg um 469.383 Prozent, was Ripple gleichzeitig zu einem der wertvollsten Assets der Welt und sogar größer als Bitcoin machen würde. Eine aktuelle Analyse von WallStreetBulls auf der Plattform X zeigt, dass es relativ wenig Evidenz hinter diesem Kursziel gibt. Weder ein Analystenhaus noch eine andere seriöse, verifizierte Quelle unterstützt diese Preisprognose.

Einige Anleger beziehen sich bei ihren optimistischen Prognosen insbesondere auf XRPs mögliche Zukunftsrolle als Abwickler von digitalen Zahlungen und Ersatz für das, aus Sicht einiger veraltete, SWIFT-System. Diese Argumentationslinie allein reicht jedoch nicht aus, um ein derart extremes Preisziel zu rechtfertigen.

Bitwise-Studie sieht moderateres Wachstumspotenzial

Auch wenn 10.000 US-Dollar eher unrealistisch erscheinen, könnten deutliche Kursanstiege bei XRP dennoch realistisch sein. Die Experten des Assetmanagers Bitwise haben in einer kürzlich veröffentlichten Studie in den Raum gestellt, dass der Kurs von XRP in einem sehr bullischen Szenario einen Wert von 29 US-Dollar erreichen könnte. Dies wäre vom aktuellen Niveau mehr als eine Verzehnfachung.

Um dieses Kursniveau zu erreichen, braucht es laut den Experten von Bitwise einiges an positiver Entwicklung rund um das XRP-Ökosystem. Die Analysten wiesen darauf hin, dass dafür unter anderem eine weitreichende Adaption der Kryptowährung durch Finanzinstitute und andere Unternehmen nötig sei. Weiterhin müsste XRP bei der Tokenisierung realer Vermögenswerte wie Immobilien eine zentrale Rolle spielen.

Bitcoin Bull Presale als alternative Investitionsmöglichkeit

Für Anleger, die nach alternativen Krypto-Investments suchen, könnte das Bitcoin Bull Projekt interessant sein. Dieses lehnt sich nicht nur in Namen und Artwork an Bitcoin an, sondern verfügt zudem über ein einzigartiges Belohnungssystem, das den Kurs des Memecoins an den von BTC koppelt.

Anleger bei Bitcoin Bull erhalten immer dann Belohnungen, wenn Bitcoin im Kurs über eine bestimmte Marke steigt. Dabei winken einerseits Token Burns und andererseits Airdrops von echten BTC. Das Projekt hat bereits 5,3 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt, wodurch die nächste Preiserhöhung immer näher rückt. Zusätzlich bietet das Projekt attraktive Staking-Rewards von 77 Prozent für die ersten zwei Jahre nach dem Start.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

