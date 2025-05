Am Ende rutschten die großen US-Indizes doch wieder deutlicher ins Minus - dort hatten sie nach einer starken Vorwoche auch am Montag eröffnet. Dabei ging das Hin und Her der US-Regierung in puncto Zölle in eine weitere Runde. Die Aussicht auf Importzölle auf im Ausland produzierte Filme belastete vor allem die Kurse großer Medienkonzerne und Streaming-Anbieter.Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 41.218 Punkten, nachdem er in der vergangenen Woche um drei Prozent gestiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...