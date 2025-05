SUI-Kurs-Prognose: Daher könnte er bald einige der größten Gewinne erzielen

Wieder einmal kann sich Sui entgegen der Schwäche des breiten Krypto-Marktes durch seine besondere Stärke auszeichnen. Worauf diese zurückzuführen ist, was sie genau bedeutet und welche Bewertungen der Coin im nächsten Bullenmarkt erreichen könnte, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Das hat den SUI-Kurs zuletzt angetrieben

Zuletzt wurde das SuiBasecamp 2025 in Dubai veranstaltet, wobei einige interessante Einblicke in die Blockchain gegeben wurden, welche bei den Investoren FOMO ausgelöst haben. Somit konnte der SUI-Coin heute sogar zeitweise um 6,70 % steigen, während der breite Krypto-Markt 1,40 % seiner Marktkapitalisierung verlor.

An dem SuiBasecamp haben mehr als 2.000 Personen aus über 90 Ländern teilgenommen, von denen 30 % Unternehmer und 50 % bereits bestehende Entwickler sind. Zwar ist die Blockchain damit noch nicht so groß wie Ethereum oder Solana, allerdings doch schon ein ernstzunehmender Vertreter, was durch die fortschrittliche Technologie untermauert wird.

Obwohl Sui erst vor zwei Jahren gestartet wurde, hat das Ökosystem schon einiges erreicht. Dies sind unter anderem der dezentrale Speicher Walrus, die native Liquiditätsschicht DeepBook, die Spielekonsole Sui Play OX1, die off-chain Berechnungen mit Nautilus und bald das verschlüsselte Protokoll SEAL. Dennoch soll das Netzwerk bisher erst zu 1 % fertiggestellt worden sein.

Nicht vergessen werden sollte die hohe Bewertung von 11,39 Mrd. USD (Platz 11) und die 1,4 Mio. aktiven Wallets (Platz 5), welche auf einen TVL von 2,81 Mrd. USD (Platz 9) und ein DeepBook-Wochenvolumen von 2,86 Mrd. USD (Platz 5) kommen. Bald dürften diese zahlen aber noch durch weitere Entwicklungen deutlich zunehmen, wobei es neben Solana einer der größten Konkurrenten von Ethereum ist.

SUI-Kurs-Prognose: Kann die Stärke weiter anhalten?

Sui zählt mit seinem Anstieg von 206,31 % weiterhin zu den größten Kursgewinnern der Top 100 über die vergangenen 12 Monate, wobei der Coin mit diesem Plus den 8. Platz belegt. Aber auch über die vergangenen 30 Tage belegt er in dieser Hinsicht mit 54,18 % den 7. Rang. Dass die Anleger den Sui-Coin in den Korrekturphasen so stark nachkaufen, ist als außerordentlich bullisch zu interpretieren.

Das Death Cross konnte er zuletzt überwinden und hält sich weiterhin über dem 200-Tage-Durchschnitt. Derzeit könnte sich das wirtschaftliche Umfeld mit dem Handelskrieg jedoch noch einmal belastend auf den Krypto-Markt auswirken, auch wenn diese nicht direkt von den Zöllen betroffen sind und sogar davon profitieren können. Dann könnte die Zentralbank mit QE oder Zinssenkungen gegensteuern und die nächste Rally beflügeln.

Sui-Chart | Quelle: Tradingview

Erst kürzlich hat die Atlanta Fed mit ihrem GDP Now und einem Minus von 1,5 % ein klares Rezessionssignal gegeben. Daher erwarten die Märkte mit den Fed Fund Futures im Juli zu 95 % eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Darüber hinaus treiben auch andere Zentralbanken weitere Liquidität in die Märkte, wobei die globale Geldversorgung M2 zunimmt.

Aufgrund des Handelskriegs kann Sui noch einmal bis auf rund 2 USD fallen, bevor mit den Zinssenkungen und ihren Auswirkungen die nächste Rally eingeleitet wird. Bis zu einer Klärung des Handelskriegs oder Maßnahmen der Zentralbanken ist eher mit einem durchwachsenen Umfeld und einem Seitwärtsmarkt zu rechnen. Danach sind auch Kurse jenseits von 9,93 bis 12,45 USD möglich.

Solaxy verbessert Solana als Blitzableiter für Skalierungsprobleme

Der große Ansturm auf die Solana-Blockchain hat für anhaltende Belastungsprobleme gesorgt, welche einer noch größeren Adoption bisher im Wege standen. Als Infrastrukturlösung für die Steigerung der Skalierung soll Solaxy diesen Umstand jedoch lösen und das volle Wachstumspotenzial der Chain entfalten.

Dabei schaltet sich die Layer-2 wie ein Blitzableiter bei einer Überlastung ein, um für eine bessere Skalierung der Chain zu sorgen. Somit sollen die Transaktionsabbrüche und die Netzwerkausfälle beseitigt werden. Ebenso können Transaktionen mit zkProofs ohne Preisgabe sensibler Daten bestätigt werden, womit sogar für Datenschutz und Bankengeheimnis gesorgt werden kann.

Insgesamt soll Solana mithilfe von Solaxy weiterhin die hohe Geschwindigkeit, die niedrigen Kosten und die gute Skalierbarkeit beibehalten. Allerdings werden diese durch Solaxy ergänzt, wobei dieses bei der Zunahme der Netzwerklast aufgrund des Nutzens höhere Gebühren einnehmen kann.

Das Entwickler-Team von Solaxy hat zuletzt einige wichtige Fortschritte verzeichnete, welche online über die Website und die sozialen Medien verfolgt werden können. All dies deutet auf ein prosperierendes Ökosystem hin, wobei schon jetzt einige Projekte an den besseren Konditionen von Solaxy Interesse gezeigt haben sollen.

Bevor eine zunehmende Anzahl von Nutzern und Käufern hinzukommt, können Interessierte die Token nach einer Finanzierungssumme von 33,39 Mio. USD noch über den Presale für derzeit 0,001716 USD kaufen. Die aktuelle Vorverkaufsrunde wird jedoch schon in weniger als einem Tag und 21 Stunden abgeschlossen, sodass die Zeit für Interessierte davonläuft. Zudem zahlt es für das Staking 121 %.

