Taipeh (ots/PRNewswire) -CoolBitX bringt CoolWallet Go auf den Markt: eine minimale, ultra-portable Cold Wallet, die für neue und erfahrene Krypto-Nutzer gleichermaßen entwickelt wurde. Es handelt sich um eine Card Wallet der nächsten Generation mit Fokus auf Einfachheit, Kosteneffizienz und Alltagstauglichkeit - ohne Kompromisse bei den Sicherheitsfunktionen.Vorbestellungsangebot (21. April bis 10. Mai)Ab sofort kann CoolWallet Go zum Preis von 59,99 US-Dollar für ein 2-Karten-Set vorbestellt werden. Kunden können optional eine lebenslange Garantie für 39 US-Dollar pro Set hinzufügen - ein seltenes Angebot im Segment der Cold Wallets.Einfach, sicher und für den täglichen Gebrauch konzipiertCoolWallet Go basiert auf einem CC EAL6+ zertifizierten Sicherheitselement. Der bewährte Schutzstandard kommt in vielen hochentwickelten Sicherheitschips zum Einsatz. Das minimalistische Design der Brieftasche bietet keinen Bildschirm, keine Tasten, keine Batterie und keine Bluetooth-Kopplung, sondern setzt stattdessen auf NFC, um Transaktionen durch Antippen und Unterschreiben zu vereinfachen.Das Gerät generiert private Schlüssel direkt auf der Karte und minimiert so das Risiko in Verbindung mit der Einrichtung der Brieftasche. Die Nutzer verwalten ihr Vermögen über die CoolWallet-App mit integrierter Unterstützung für Bitcoin, Ethereum, mehr als 40 Blockchains und EVM-kompatible Token.Sicherheit und Risikobewusstsein "by Design"CoolWallet Go wurde unabhängigen Sicherheitstests unterzogen und im Rahmen eines zweijährigen öffentlichen Bug Bounty-Programms kontinuierlich überprüft. Es wurden keine Schwachstellen erkannt, die die Sicherheit der privaten Schlüssel oder Assets der Nutzer gefährden. CoolBitX verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit und zu transparenten Sicherheitspraktiken.Optionale lebenslange GarantieCoolWallet Go führt eine einzigartige Garantieerweiterung ein, die registrierten Nutzern einen langfristigen Schutz bietet:- Der Versicherungsschutz gilt für ein 2-Karten-Set mit einem Kontingent an kostenlosen Ersatzkarten pro Jahr.- Die Registrierung ist innerhalb von 30 Tagen nach dem Erwerb erforderlich.- Die Versandkosten für die Ersatzlieferung gehen zu Lasten des Kunden.- Die Garantie wird jährlich zurückgesetzt und ist nicht kumulativ.Diese Initiative spiegelt das Engagement von CoolBitX für eine nachhaltige Produktlebensdauer wider und reicht damit über den traditionellen kurzzyklischen Hardware-Support hinaus.Für Einsteiger entwickelt, von Profis bewährtCoolWallet Go ist ideal für:- erstmalige Nutzer von Hardware-Wallets, die von Börsen oder Hot Wallets umsteigen.- Erfahrene Nutzer, die ein kompaktes, sicheres Backup oder eine Brieftasche für den täglichen Gebrauch suchen.Die Auslieferung beginnt Mitte Mai.Hier können Sie Vorbestellungen aufgeben und weitere Informationen finden: https://reurl.cc/Lanld7Download der CoolWallet App (https://onelink.to/np8tpp)- Google Play- Apple App StoreInformationen zu CoolWalletCoolWallet ist eine bahnbrechende Hardware-Wallet-Marke, die eine sichere und bequeme Lösung für die Speicherung und Verwaltung digitaler Assets in den Bereichen Web3, DeFi und NFTs bietet. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, CoolWallet Pro, ist ein Gerät in Kreditkartengröße, das die Sicherheit einer Hardware-Geldbörse mit dem Komfort eines mobilen Geräts kombiniert. Mit seinem einzigartigen Design und fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen wie einem EAL6+ Sicherheitselement, biometrischen Überprüfungen und Bluetooth-Verschlüsselung in Militärqualität ist CoolWallet bestrebt, eine sichere und benutzerfreundliche Plattform für Krypto-Nutzer auf der ganzen Welt bereitzustellen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2676692/CWG_Final_call_for__Pre_Order_1200x628__1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/coolbitx-lanciert-coolwallet-go-die-erste-cold-wallet-der-welt-mit-lebenslanger-garantie-302446622.htmlPressekontakt:CoolBitX Marketing Team,E-Mail: marketing@coolbitx.com,Website: coolwallet.ioOriginal-Content von: CoolBitX Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179524/6026626