STRASSBURG (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission will an diesem Dienstag (15.30 Uhr) einen Fahrplan für den Stopp russischer Energieimporte vorlegen. Es wird erwartet, dass die Behörde verschiedene Maßnahmen vorschlägt - so könnte etwa ein Abschließen neuer Verträge für Gaslieferungen aus Russland untersagt werden. Auch könnten Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie Unternehmen aus EU-Staaten bestehende Gaslieferverträge kündigen könnten, ohne Strafen zahlen zu müssen.

Unabhängigkeit von russischer Energie Priorität der EU

Eine Priorität der EU ist es, von fossilen Energien aus Russland unabhängig zu werden. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 erließ die EU weitgehende Einfuhrverbote für russische Energieträger wie Kohle und Öl. Gas aus Russland kommt aber weiter in die Staatengemeinschaft. 2024 machten Gaslieferungen aus Russland Angaben der EU-Kommission zufolge knapp 19 Prozent aller Importe aus.

Das bestehende Ziel der Staatengemeinschaft, bis 2027 kein Gas mehr aus Russland zu importieren, ist rechtlich nicht bindend./rdz/DP/jha