Starke Q1-Performance von Redcare Pharmacy: Rückkehr zu einer positiven Marge bei anhaltend schnellem Wachstum. Konzernumsatz wächst um 28% auf EUR 717 Mio.; Non-Rx-Umsatz um 20% auf EUR 484 Mio., Rx-Umsatz in Deutschland mit einem Plus von 191% auf EUR 108 Mio.

Bereinigtes EBITDA zum Vorquartal um EUR 14 Mio. auf EUR +9 Mio. verbessert, Marge von -0,7% auf +1,3%; Bereinigtes EBITDA des Vorjahres: EUR 12 Mio. bei einer Marge von 2,1%. Aktive Kundenbasis erreicht unterstützt durch E-Rx-Neukundenwachstum 13,1 Mio., ein Plus von 1,9 Mio. gegenüber dem Vorjahr und 0,6 Mio. mehr als zum Jahresende.

Voll auf Kurs, sämtliche Jahresziele zu erreichen. Sevenum, Niederlande, 6. Mai 2025. Redcare Pharmacy ist stark in das Jahr 2025 gestartet. Die heute veröffentlichten finalen Geschäftszahlen für das erste Quartal bestätigen die im April gemeldeten vorläufigen Ergebnisse. Das Unternehmen setzte seine Strategie erfolgreich fort, expandierte weiter in allen Märkten und konnte gleichzeitig die Marge im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessern. Der Konzernumsatz wuchs im ersten Quartal 2025 um 28% auf EUR 717 Mio. (Q1 2024: EUR 560 Mio.). Im DACH-Segment stieg der Umsatz um 28,5%, im Segment International um 26,2%. Das bereinigte EBITDA der Gruppe betrug im ersten Quartal EUR 9,1 Mio. (Q1 2024: EUR 12 Mio.), die Marge lag zwei Prozentpunkte über dem Wert des Vorquartals Q4 2024 bei 1,3%. Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: "Unser Ziel für dieses Jahr ist klar gesetzt: Wir wollen unsere Margen verbessern und dabei gleichzeitig sowohl im Rx- als auch im Non-Rx-Bereich stark wachsen. Bereits im ersten Quartal konnten wir dabei signifikante Fortschritte erzielen." Das anhaltende Wachstum des Konzerns spiegelt sich in der Entwicklung der Anzahl der aktiven Kund:innen, die in den vergangenen zwei Quartalen im Rekordtempo gestiegen ist. Zum Ende des ersten Quartals belief sich die aktive Kundenbasis von Redcare Pharmacy auf 13,1 Mio. - ein Anstieg von 1,9 Mio. im Vergleich zum Vorjahr und 0,6 Mio. mehr als Ende Dezember 2024. Der Net Promoter Score (NPS), ein Indikator für die Kundenzufriedenheit, lag zum Stichtag weiterhin auf einem hohen Niveau bei 64 (Q1 2024: 70). CFO Jasper Eenhorst erklärt: "Nach Quartalsende haben wir unsere Bilanz gestärkt, indem wir am 8. April erfolgreich neue Wandelanleihen mit siebenjähriger Laufzeit platziert und einen Großteil der noch ausstehenden Anleihen zurückgekauft haben. Durch dieses proaktive Schuldenmanagement zu attraktiven Konditionen haben wir unser Unternehmen weiter stärken können, um den Fokus nun klar auf die Umsetzung unserer Strategie zu richten." Das Bruttoergebnis stieg im Jahresvergleich um 27,8% auf EUR 167,3 Mio. (Q1 2024: EUR 131 Mio.). Bezogen auf den Umsatz belief sich die Bruttomarge auf 23,3% gegenüber 23,4% in Q1 2024. Dies ist auf die gestiegenen Rx-Umsätze in Deutschland sowie auf regionale Verschiebungen im Ländermix zurückzuführen. Die bereinigten Vertriebskosten erhöhten sich auf EUR 139,3 Mio. (Q1 2024: EUR 103 Mio.) beziehungsweise um einen Prozentpunkt von 18,4% auf 19,4% im Verhältnis zum Umsatz. Diese Veränderung ist unter anderem auf das Investment in den schnellen Ausbau des Rx-Geschäfts in Deutschland zurückzuführen. Durch Skaleneffekte konnten die bereinigten Verwaltungskosten in Relation zum Umsatz auf 2,7% (Q1 2024: 2,9%) gesenkt werden. Absolut beliefen sich die bereinigten Verwaltungskosten auf EUR 19,2 Mio. (Q1 2024: EUR 16 Mio.). Das bereinigte EBITDA der Gruppe lag bei EUR 9,1 Mio. (Q1 2024: EUR 12 Mio.) und die bereinigte EBITDA-Marge bei 1,3% (Q1 2024: 2,1%). Abschreibungen nahmen leicht zu auf EUR 16,8 Mio. (Q1 2024: EUR 16 Mio.). Das EBIT war mit EUR -9,1 Mio. unter dem Wert des Vorjahres von EUR -6 Mio. Das Nettoergebnis sank von EUR -8 Mio. auf EUR -11,6 Mio. Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten stieg von EUR 97 Mio. zum 31. Dezember 2024 auf EUR 104 Mio. zum 31. März 2025. Einschließlich kurzfristiger Finanzanlagen stiegen die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von EUR 178 Mio. auf EUR 185 Mio. Aus betrieblicher Tätigkeit erzielte der Konzern Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 37 Mio. (Q1 2024: EUR 21 Mio.), insbesondere aufgrund der Verbesserung des Working Capitals. Entwicklungen in den Segmenten. Im Segment DACH, das Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst, stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 28,5% auf EUR 583 Mio. (Q1 2024: EUR 453 Mio.). Die Non-Rx-Umsätze verzeichneten ein starkes zweistelliges Wachstum mit einem durchschnittlichen Zuwachs von 17,4%. Der Rx-Umsatz wuchs insgesamt um 49,6% auf EUR 234 Mio. (Q1 2024: EUR 156 Mio.). In Deutschland konnte der Rx-Umsatz mit einem Plus von 191,3% auf EUR 108 Mio. (Q1 2024: EUR 37 Mio.) deutlich gesteigert werden. Aus der Veränderung der Umsatzverteilung zwischen Rx und Non-Rx resultierte eine Bruttogewinnmarge von 22,7% gegenüber 23% in Q1 2024. Das bereinigte EBITDA des Segments betrug EUR 10,3 Mio. und die bereinigte EBITDA-Marge 1,8% (Q1 2024: EUR 16 Mio., Marge von 3,6%). Der Umsatz im Segment International (Belgien, Niederlande, Frankreich und Italien) legte um 26,2% auf EUR 135 Mio. zu (Q1 2024: EUR 107 Mio.). Die Bruttomarge stieg auf 26% (Q1 2024: 25,1%). Dies ist auf verbesserte Produktmargen und einen veränderten Mix zurückzuführen, teilweise aufgrund verbesserter Einkaufskonditionen. Das bereinigte EBITDA stieg von EUR -4,4 Mio. auf EUR -1,2 Mio., die Marge verbesserte sich deutlich von -4,2% auf -0,9%. Geschäftsentwicklung. Nach Quartalsende hat Redcare Pharmacy erfolgreich nicht besicherte Wandelanleihen mit einer Laufzeit von sieben Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen beinhalten eine Put-Option für Investoren nach fünf Jahren sowie einen Kupon von 1,75% bei einer Rückzahlung von 110%. Mit dem Emissionserlös von EUR 300 Mio. hat die Gruppe rund 70% der ausstehenden EUR 225 Mio. Wandelanleihe mit Fälligkeit 2028 vorzeitig zurückgezahlt. Ziel der Transaktionen war es, potenzielle Refinanzierungsrisiken proaktiv zu adressieren und das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten deutlich zu verlängern. Gleichzeitig hat die Gruppe ihre finanzielle Flexibilität zur Unterstützung der langfristig wertorientierten Unternehmensstrategie weiter erhöht. Die ordentliche Hauptversammlung von Redcare Pharmacy findet am 15. Mai 2025 statt. Stephan Weber und Michael Köhler sind zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen worden. Sie sollen die Mandate von Frank Köhler und Henriette Peucker übernehmen, deren Amtszeiten turnusgemäß enden. Die Einberufung der Hauptversammlung wurde auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wird bestätigt: Konzernumsatzwachstum von mindestens 25%.

Rx-Umsatz in Deutschland von über EUR 500 Mio.

Non-Rx-Umsatzwachstum von mindestens 18%.

Bereinigte EBITDA-Marge für den Konzern von 2% bis 2,5%. Die mittel- bis langfristige Guidance bleibt mit einer bereinigten EBITDA-Marge von über 8% unverändert. Auf einen Blick. Konzern

in EUR Mio. 2024 2025 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 YTD Nettoumsatz

560 561 575 675 2.371 717 717 Wachstum (in Prozent)

50,6% 33,6% 20,8% 27,1% 31,8% 28,0% 28,0% Non-Rx Umsatz

404 391 383 443 1.621 484 484 Wachstum (in Prozent)

19,8% 20,9% 20% 22,2% 20,8% 19,7% 19,7% Rx Umsatz

156 170 191 232 750 234 234 Wachstum (in Prozent)

348,7% 75,7% 22,5% 37,3% 64,0% 49,6% 49,6% EBITDA

10,6 14,1 10,4 -5,9 29,2 7,7 7,7 EBITDA (ber.)

11,7 15,0 11,4 -4,9 33,3 9,1 9,1 EBITDA-Marge (ber.) 2,1% 2,7% 2,0% -0,7% 1,4% 1,3% 1,3%

DACH

in EUR Mio. 2024 2025 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 YTD Nettoumsatz

453 453 469 558 1.934 582 582 Wachstum (in Prozent)

56,7% 35,6% 20,4% 26,8% 33,1% 28,5% 28,5% EBITDA

15,5 18,4 13,8 -0,4 47,4 9,5 9,5 EBITDA (ber.)

16,2 19,0 14,4 0,2 49,9 10,3 10,3 EBITDA-Marge (ber.) 3,6% 4,2% 3,1% 0,0% 2,6% 1,8% 1,8%

International segment

in EUR Mio. 2024 2025 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Q1 YTD Nettoumsatz

107 107 105 117 437 135 135 Wachstum (in Prozent)

29,2% 25,3% 22,7% 28,6% 26,4% 26,2% 26,2% EBITDA

-4,9 -4,4 -3,4 -5,5 -18,2 -1,7 -1,7 EBITDA (ber.)

-4,4 -4,0 -3,0 -5,1 -16,6 -1,2 -1,2 EBITDA-Marge (ber.) -4,2% -3,7% -2,9% -4,4% -3,8% -0,9% -0,9%





Anstehende Events: Hauptversammlung - 15. Mai 2025. Halbjahresbericht 2025 - 29. Juli 2025. Ansprechpartnerin Investor Relations: Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations) investors@redcare-pharmacy.com Pressekontakt: Sven Schirmer (Director, Corporate Communications) press@redcare-pharmacy.com Über Redcare Pharmacy: Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.



